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0 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-408 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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Российской экономике потребуется время для выхода из нынешнего кризиса, но адаптация к рестрикциям, которые были применены к РФ, залог того, что и эта ситуация будет преодолена, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, на это потребуется... "Безусловно, на это потребуется... читать дальше

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Сегодня фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут, следуя за динамикой фондовых индексов США, на фоне оптимизма инвесторов в связи с новостями о тестировании препарата от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences сообщила,... Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences сообщила,... читать дальше

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"Московская биржа" определила регламент работы в период майских праздников в связи с продлением общероссийских нерабочих дней до 11 мая: биржа будет работать 4-8 мая. Согласно сообщению биржи, 4-8 мая 2020 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке... Согласно сообщению биржи, 4-8 мая 2020 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке... читать дальше

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В марте объем промышленного производства в Японии упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют официальные статданные. Это максимальные темпы сокращения за 5 месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное снижение - на 5,2%, сообщает Trading... читать дальше

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Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в Банк России с просьбой разъяснить, вправе ли банки списывать деньги со счетов организаций, подпавших под мораторий о банкротстве, если с исполнительными документами к ним обращается непосредственно... читать дальше

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В марте страны с развивающимися экономиками (emerging markets) сокращали валютные резервы максимальными темпами со времен последнего финансового кризиса, чтобы сдержать падение курсов национальных валют, пишет Dow Jones. Двенадцать из крупнейших развивающихся стран,... Двенадцать из крупнейших развивающихся стран,... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы завершили существенным ростом на позитивных новостях о тестировании экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences. Индекс Dow Jones... Индекс Dow Jones... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 6015,67 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,48 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают повышаться сегодня на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составила $24,69 за баррель, что на 9,54% ($2,15) выше цены... Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составила $24,69 за баррель, что на 9,54% ($2,15) выше цены... читать дальше

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Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу ожидает ухудшения ситуации в экономике США во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом. Выступая на Fox Business Network после того, как были опубликованы данные о падении ВВП страны на 4,8% в январе-марте, Кадлоу призвал... Выступая на Fox Business Network после того, как были опубликованы данные о падении ВВП страны на 4,8% в январе-марте, Кадлоу призвал... читать дальше

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл полагает, что экономике США потребуются дополнительные средства со стороны Конгресса и Белого дома, которые необходимы для обеспечения надежного восстановления после широкомасштабного и глубокого спада из-за пандемии... читать дальше

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Вчерашние торги европейские фондовые индексы завершили уверенным подъемом. Росту оптимизма на рынке способствовали данные о тестировании экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29... читать дальше

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