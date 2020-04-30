30 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|I квартал 2020
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Март 2020
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Март 2020
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Апрель 2020
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Март 2020
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Апрель 2020
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Март 2020
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Март 2020
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2020
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|I квартал 2020
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2020
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Апрель 2020
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Апрель 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 апреля
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Март 2020
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Февраль 2020
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Март 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 апреля
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Апрель 2020
Это автоматическое сообщение.
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