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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 апреля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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30 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:30 Предварительная оценка ВВП Франции I квартал 2020
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Март 2020
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Март 2020
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Апрель 2020
09:45 Цены производителей во Франции Март 2020
10:55 Данные о безработице в Германии Апрель 2020
11:00 Данные о безработице в Италии Март 2020
12:00 Данные по безработице в еврозоне Март 2020
12:00 Предварительная оценка ВВП еврозоны I квартал 2020
12:00 Предварительная оценка ВВП Италии I квартал 2020
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Апрель 2020
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Апрель 2020
14:45 Процентная ставка ЕЦБ Апрель 2020
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 19 по 25 апреля
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Март 2020
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Февраль 2020
15:30 Цены производителей в Канаде Март 2020
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 12 по 18 апреля
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Апрель 2020

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Размер выплат, всего

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