Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 50,9 пункта (1,949%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2663,14 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-15 со сроком обращения 6,5 лет объемом 5 млрд рублей на уровне 6,60% годовых, говорится в пресс-релизе компании. "Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании... "Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании... читать дальше

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Минфин Белоруссии установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 07 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,50% годовых, говорится в сообщении Минфина. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42460,818 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 551,406 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7508 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8315 руб. Минимальный курс евро составил 79,4375 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,4375 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5665 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 816 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4031 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3402 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,3402 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду вырос вслед за раллирующей нефтью на ожиданиях смягчения карантинных мер, внешние фондовые площадки также были настроены оптимистично. В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, китайский... В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, китайский... читать дальше

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Группа "Полюс" в 2019 году снизила рудные запасы на 6%, до 61 млн унций, следует из сообщения компании. Объем минеральных ресурсов сократился на 2%, до 188 млн унций. Объем минеральных ресурсов сократился на 2%, до 188 млн унций. Среднее содержание золота в запасах и ресурсах "Полюса" составляет 1,8 г/т. Среднее содержание золота в запасах и ресурсах "Полюса" составляет 1,8 г/т. В 2020... В 2020...

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Запасы драгметаллов в банках РФ в марте 2020 года сократились в пересчете на золото на 2 тонны (2%), следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Расчет не включает показатели Промсвязьбанка, которые не раскрываются, и основан на... Расчет не включает показатели Промсвязьбанка, которые не раскрываются, и основан на... читать дальше

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Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "На плато мы вышли... наверное, это плато. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом... "На плато мы вышли... наверное, это плато. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом... читать дальше

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Новосибирское ООО "Дядя Дёнер", владеющее франшизой на одноименную сеть уличного общепита, установило ставку 25-38-го купонов облигаций серии БО-ПО1 на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 3-летних биржевых облигаций серии... Компания завершила размещение 3-летних биржевых облигаций серии... читать дальше

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Ритейлер "О`Кей" в 1-м квартале 2020 года увеличил выручку на 7,6% (год к году), до 42,427 млрд рублей (с корректировкой на эффект високосного года рост составил 6%). В том числе продажи гипермаркетов выросли на 3,7%, до 36,745 млрд рублей, сообщила компания. Выручка... В том числе продажи гипермаркетов выросли на 3,7%, до 36,745 млрд рублей, сообщила компания. Выручка... читать дальше

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Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-02 номинальным объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок инвесторов проходил 16 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка купона была установлена на уровне 7,75%... Сбор заявок инвесторов проходил 16 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка купона была установлена на уровне 7,75%... читать дальше

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Японская Toyota Motor Corp. зафиксировала падение общемировых продаж в минувшем финансовом году на фоне негативных последствий пандемии коронавируса, включая приостановку производственных линий как в стране, так и за рубежом, и резкое сокращение спроса. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 1-м квартале 2020 г. выросла на 14,2% (год к году), до 14,3 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA прибавила 25%, достигнув 24,4 млрд руб., сообщила "РусГидро". EBITDA прибавила 25%, достигнув 24,4 млрд руб., сообщила "РусГидро". Выручка увеличилась на 18,7%, до 44,9 млрд... Выручка увеличилась на 18,7%, до 44,9 млрд... читать дальше

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