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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 17 апреля по 24 апреля на 8991 тыс. баррелей, бензина - упали на 3669 тыс. баррелей
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29 апреля 2020 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 17 апреля по 24 апреля на 8991 тыс. баррелей, бензина - упали на 3669 тыс. баррелей
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29 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8991 тыс. баррелей - до 527,631 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3669 тыс. баррелей и составили 259,565 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 5092 тыс. баррелей, достигнув 141,972 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 11900 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2492 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 4100 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.29 апреля 2020 года 18:38
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Смягчение ограничений, введенных на фоне коронавируса в Москве, начнутся со строительной отрасли, промышленности и бытовых услуг, заявил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с коронавирусом заммэра столицы Владимир Ефимов. "В первую очередь, послабления... читать дальше
.29 апреля 2020 года 18:01
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