Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,0135 руб.

29 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,0135 руб.

Минимальный курс евро составил 79,685 руб., максимальный - 80,2075 руб. Было заключено 3552 сделки. Объем торгов составил 16013,99 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,85 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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