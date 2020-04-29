Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -183,4 млрд руб.

29 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до -183,4 млрд руб.

.

Рынок акций РФ в среду вырос вслед за раллирующей нефтью на ожиданиях смягчения карантинных мер, внешние фондовые площадки также были настроены оптимистично. В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, китайский... В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, китайский... читать дальше

.

Группа "Полюс" в 2019 году снизила рудные запасы на 6%, до 61 млн унций, следует из сообщения компании. Объем минеральных ресурсов сократился на 2%, до 188 млн унций. Объем минеральных ресурсов сократился на 2%, до 188 млн унций. Среднее содержание золота в запасах и ресурсах "Полюса" составляет 1,8 г/т. Среднее содержание золота в запасах и ресурсах "Полюса" составляет 1,8 г/т. В 2020... В 2020...

.

Запасы драгметаллов в банках РФ в марте 2020 года сократились в пересчете на золото на 2 тонны (2%), следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Расчет не включает показатели Промсвязьбанка, которые не раскрываются, и основан на... Расчет не включает показатели Промсвязьбанка, которые не раскрываются, и основан на... читать дальше

.

Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "На плато мы вышли... наверное, это плато. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом... "На плато мы вышли... наверное, это плато. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять. Потом... читать дальше

.

Новосибирское ООО "Дядя Дёнер", владеющее франшизой на одноименную сеть уличного общепита, установило ставку 25-38-го купонов облигаций серии БО-ПО1 на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 3-летних биржевых облигаций серии... Компания завершила размещение 3-летних биржевых облигаций серии... читать дальше

.

Ритейлер "О`Кей" в 1-м квартале 2020 года увеличил выручку на 7,6% (год к году), до 42,427 млрд рублей (с корректировкой на эффект високосного года рост составил 6%). В том числе продажи гипермаркетов выросли на 3,7%, до 36,745 млрд рублей, сообщила компания. Выручка... В том числе продажи гипермаркетов выросли на 3,7%, до 36,745 млрд рублей, сообщила компания. Выручка... читать дальше

.

Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-02 номинальным объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок инвесторов проходил 16 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка купона была установлена на уровне 7,75%... Сбор заявок инвесторов проходил 16 апреля с 11:00 до 15:00 МСК. Ставка купона была установлена на уровне 7,75%... читать дальше

.

Японская Toyota Motor Corp. зафиксировала падение общемировых продаж в минувшем финансовом году на фоне негативных последствий пандемии коронавируса, включая приостановку производственных линий как в стране, так и за рубежом, и резкое сокращение спроса. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 1-м квартале 2020 г. выросла на 14,2% (год к году), до 14,3 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA прибавила 25%, достигнув 24,4 млрд руб., сообщила "РусГидро". EBITDA прибавила 25%, достигнув 24,4 млрд руб., сообщила "РусГидро". Выручка увеличилась на 18,7%, до 44,9 млрд... Выручка увеличилась на 18,7%, до 44,9 млрд... читать дальше

.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в марте рухнул на 16,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR). Падение стало максимальным почти за девять лет -... Падение стало максимальным почти за девять лет -... читать дальше

.

"Газпром" в еженедельном режиме пересматривает бюджет, исходя из текущей ситуации, и на сегодня исходит из объема экспорта газа в 2020 году в 166,6 млрд кубометров при среднегодовой цене в $133 за 1 тыс. кубометров, заявил начальник внешнеэкономического департамента "Газпрома"... читать дальше

.

Смягчение ограничений, введенных на фоне коронавируса в Москве, начнутся со строительной отрасли, промышленности и бытовых услуг, заявил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с коронавирусом заммэра столицы Владимир Ефимов. "В первую очередь, послабления... "В первую очередь, послабления... читать дальше

.

EBITDA "Газпрома" по МСФО в четвертом квартале 2019 года составила 337,411 млрд рублей, ниже среднерыночного прогноза (362 млрд рублей согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса"). Выручка снизилась до 1961,284 млрд рублей (прогноз 1939 млрд рублей). Выручка снизилась до 1961,284 млрд рублей (прогноз 1939 млрд рублей). Чистая... Чистая... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в среду после публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск в среду составляет $23,64 за баррель, что на 15,54%... Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск в среду составляет $23,64 за баррель, что на 15,54%... читать дальше

.

Чистая прибыль американской MasterCard, одна из крупнейших платежных систем в мире, в январе-марте 2020 г. снизилась почти на 9% и составила $1,69 млрд, или $1,68 в расчете на акцию, по сравнению с $1,86 млрд, или $1,80 на акцию, полученными за аналогичный период годом... читать дальше

.

ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в первом квартале 2020 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 7,199 млрд рублей по сравнению с 7,958 млрд руб. чистой прибыли годом ранее, следует из отчетности компании. "Финансовый результат I квартала связан с... "Финансовый результат I квартала связан с... читать дальше

.