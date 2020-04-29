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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,91/75,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 52 коп., Cредний курс продажи упал...

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ЦБ РФ 27 апреля продал валюту на 20,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,5 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО... читать дальше

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В этом году на фоне вызванного пандемией COVID-19 кризиса падение внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии составит 7%, хотя до кризиса планировался рост на 5,6%, говорится в разработанном министерством финансов проекте программы стабильности на 2020-2023... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до -183,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ФСК. В... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ФСК. В... читать дальше

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Чистая прибыль американской компании 3M, выпускающей более 50 тыс. наименований различных товаров, в первом квартале увеличилась на 45%,или почти в 1,5 раза, и оставила $1,29 млрд, или $2,22 в расчете на акцию, по сравнению с $891 млн, или $1,51 на акцию, полученными за... читать дальше

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Страны, не входящие в ОПЕК+, не смогут быстро восстановить добычу нефти после роста цены в результате согласованных ограничений производства ОПЕК+, исключение составляют США, считает министр энергетики РФ Александр Новак. Страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в... Страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте банка "Зенит", МСП банка и Транскапиталбанка. Прогноз долгосрочных рейтингов всех трех банков изменен на "негативный" со... Прогноз долгосрочных рейтингов всех трех банков изменен на "негативный" со... читать дальше

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Доллар США дешевеет в среду на ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых по итогам заседания в среду. В марте американский... Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых по итогам заседания в среду. В марте американский... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 апреля составили по Российской Федерации 2443,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2287,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Сегодня фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут, трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Биржи Японии в среду закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва. Биржи Японии в среду закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва. Китайский индекс... Китайский индекс... читать дальше

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9 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-407 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Импорт алмазного сырья в Бельгию, крупнейший мировой центр торговли драгкамнями, в марте 2020 года снизился в денежном выражении на 18%, до $612 млн, свидетельствует статистика Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC). При этом за 1-й квартал импорт алмазов вырос на 2%,... читать дальше

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Чистая прибыль американской Alphabet Inc., холдинговой компании Google, в первом квартале 2020 года выросла на 3% - до $6,84 млрд, или $9,87 на акцию, по сравнению с $6,66 млрд, или $9,5 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель первого квартала 2019 года... читать дальше

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