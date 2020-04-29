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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,5706 руб., курс евро - 80,7749 руб.
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29 апреля 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,5706 руб., курс евро - 80,7749 руб.
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29 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 74,5706 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,46 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 80,7749 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,38 коп.
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29 апреля 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 71,91/75,88 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,91/75,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 52 коп., Cредний курс продажи упал...
.29 апреля 2020 года 10:01
ЦБ РФ 27 апреля продал валюту на 20,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,5 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:59
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:57
В этом году на фоне вызванного пандемией COVID-19 кризиса падение внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии составит 7%, хотя до кризиса планировался рост на 5,6%, говорится в разработанном министерством финансов проекте программы стабильности на 2020-2023... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:52
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до -183,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...
.29 апреля 2020 года 09:49
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ФСК. В... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:49
Чистая прибыль американской компании 3M, выпускающей более 50 тыс. наименований различных товаров, в первом квартале увеличилась на 45%,или почти в 1,5 раза, и оставила $1,29 млрд, или $2,22 в расчете на акцию, по сравнению с $891 млн, или $1,51 на акцию, полученными за... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:43
Новак: механизма внешнего контроля за сокращением добычи вне ОПЕК+ при росте цен нет, это сделает рынок
Страны, не входящие в ОПЕК+, не смогут быстро восстановить добычу нефти после роста цены в результате согласованных ограничений производства ОПЕК+, исключение составляют США, считает министр энергетики РФ Александр Новак. Страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:36
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте банка "Зенит", МСП банка и Транскапиталбанка. Прогноз долгосрочных рейтингов всех трех банков изменен на "негативный" со... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:31
Доллар США дешевеет в среду на ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых по итогам заседания в среду. В марте американский... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2443,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 778,89 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 апреля составили по Российской Федерации 2443,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2287,7 млрд руб. На... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:12
Сегодня фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут, трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Биржи Японии в среду закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва. Китайский индекс... читать дальше
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29 апреля 2020 года 09:08
Решение о скоординированном снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ вместо того, чтобы предоставить низкой цене на нефть "отправлять за борт" высокозатратных производителей, доказало свою целесообразность, когда рынок наблюдал отрицательные котировки на нефть WTI, считает министр... читать дальше
.29 апреля 2020 года 09:03
9 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-407 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.29 апреля 2020 года 08:56
Импорт алмазного сырья в Бельгию, крупнейший мировой центр торговли драгкамнями, в марте 2020 года снизился в денежном выражении на 18%, до $612 млн, свидетельствует статистика Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC). При этом за 1-й квартал импорт алмазов вырос на 2%,... читать дальше
.29 апреля 2020 года 08:48
Чистая прибыль американской Alphabet Inc., холдинговой компании Google, в первом квартале 2020 года выросла на 3% - до $6,84 млрд, или $9,87 на акцию, по сравнению с $6,66 млрд, или $9,5 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель первого квартала 2019 года... читать дальше
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