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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 80,6002 руб.
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28 апреля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 80,6002 руб.
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28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6002 руб. Минимальный курс евро составил 80,2725 руб., максимальный - 80,96 руб. К этому времени было заключено 5908 сделок. Объем торгов составил 22372,37 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,4275 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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