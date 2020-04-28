Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,2091 руб.

28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1585 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2091 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,76 руб., максимальный - 75,01 руб. Было заключено 16426 сделок. Объем торгов составил 58167,93 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,0775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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