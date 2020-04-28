Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,6241 руб.

28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 227 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6241 руб.

Минимальный курс евро составил 80,28 руб., максимальный - 81,01 руб. Было заключено 3008 сделок. Объем торгов составил 9904,59 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,6225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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