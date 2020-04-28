ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 апреля в размере 74,5706 руб.

28 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 74,5706 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,46 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 41,33 пункта (1,608%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2612,24 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Сбербанк России разместил 9,92% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-250R номинальным объемом 3 млрд рублей на 297,463 млн рублей, говорится в сообщении банка. Облигации гасятся в апреле 2025 года. Облигации гасятся в апреле 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона... По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" выкупил в рамках оферты 10 тыс. 169 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Банк завершил размещение выпуска объемом 5 млрд рублей в декабре 2014 года. Дата погашения займа - 4 мая 2023 года.... Банк завершил размещение выпуска объемом 5 млрд рублей в декабре 2014 года. Дата погашения займа - 4 мая 2023 года.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2283 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 217 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4849 руб. Минимальный курс юаня составил 10,428 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,428 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,6002 руб. Минимальный курс евро составил 80,2725 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,2725 руб.,... читать дальше

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Рынок акций завершил торги на повышательном тренде вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях постепенного смягчения карантинных ограничений по всему миру из-за COVID-19, подъему также способствует отскок в нефтяных фьючерсах Brent после падения. Во вторник в... Во вторник в... читать дальше

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Число американских компаний, приостановивших или отменивших выплату дивидендов в текущем году, превысило совокупный показатель за предыдущие 10 лет. Компании пытаются сохранить денежные средства в условиях падения выручки на фоне пандемии коронавируса. В целом объем... В целом объем... читать дальше

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Бывший зампред Банка России Михаил Сухов возглавит Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), говорится в сообщении агентства. Сухов вступит в новую должность 29 апреля, срок его контракта составляет 5 лет. АКРА было создано в 2015 году при участии ЦБ как... АКРА было создано в 2015 году при участии ЦБ как... читать дальше

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Строгий режим самоизоляции в Москве и Подмосковье должен сохраняться в течение еще двух недель, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. "Считаю, что в Москве и московском регионе в обязательном... "Считаю, что в Москве и московском регионе в обязательном... читать дальше

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В список государств, в долговые обязательства которых могут размещаться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), включен Китай. Средства фонда также разрешается размещать в финансовые активы, номинированные в юанях. Соответствующие поправки в постановление о порядке... читать дальше

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Темп прироста числа заболевших коронавирусом снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "За последний месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза - это за месяц тех мер, которые были реализованы с президентским указом. С 27% до 7 с небольшим... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить рекомендации для региональных властей, каким образом и при каких условиях они могут снимать режим ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. "Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой... "Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать разработку масштабного плана нормализации деловой жизни восстановлению занятости и росту экономики. "Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в апреле 2020 года упал рекордными темпами - до 86,9 пункта с пересмотренных 118,8 пункта в марте, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Мартовское значение индикатора, согласно... читать дальше

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В России удалось затормозить распространение коронавируса, но успокаиваться еще рано, пик заболеваний еще не пройден, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам удалось затормозить распространение эпидемии", - сказал он на совещании по вопросам противодействию коронавируса в... читать дальше

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