Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2692,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 774,15 млрд руб.

28 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 апреля составили по Российской Федерации 2692,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2512,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2814,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2619 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 апреля составили 774,15 млрд руб. против 789,8828 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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