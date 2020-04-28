28 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Апрель 2020
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Апрель 2020
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Март 2020
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Февраль 2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Апрель 2020
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28 апреля 2020 года 09:46
ДОМ.РФ направит на выкуп квартир у застройщиков для поддержки строительной отрасли 150 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе компании.
"Предполагается, что ДОМ.РФ сможет напрямую выкупать у застройщиков квартиры в домах, относящихся к стандартному жилью, с... читать дальше
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28 апреля 2020 года 09:38
В России активизировались мошенники, которые пытаются обмануть россиян с "платными тестами на коронавирус", продают несуществующие маски и лекарства, пытаются "выудить" номер банковской карты под предлогом Zoom-конференции или собрать деньги на лжеблаготворительность, сообщает... читать дальше
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28 апреля 2020 года 09:32
Сегодня азиатские рынки акций изменяются без единой динамики. Инвесторы на этой неделе сосредоточили свое внимание на заседаниях крупнейших центробанков, которые могут принять решения о новых мерах стимулирования экономик, пострадавших от пандемии коронавируса.
Японский... читать дальше
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28 апреля 2020 года 09:22
Чистая прибыль грузового автоперевозчика ПАО "Глобалтрак Менеджмент" (ГТМ) по МСФО в 2019 г. снизилась на 39,6%, до 260,4 млн руб., следует из отчетности эмитента.
Основными факторами уменьшения стали снижение скорректированной EBITDA и увеличение финансовых расходов в... читать дальше
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28 апреля 2020 года 09:14
Главный исполнительный директор Boeing Co. (SPB: BA) Дэвид Кэлхун ожидает медленного восстановления глобальной авиаотрасли.
Глава американского авиастроительного концерна в понедельник обрисовал печальные перспективы мировой авиации в ходе выступления на годовом... читать дальше
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28 апреля 2020 года 09:08
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо меняется относительно евро и иены.
По состоянию на 9:04 мск за евро давали $1,0824 против $1,0829 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты в паре с японской национальной составила... читать дальше
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28 апреля 2020 года 09:05
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка "Уралсиб" на уровне "B/В".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".
"Подтверждение отражает наши ожидания того, что... читать дальше
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28 апреля 2020 года 09:01
8 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-406 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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28 апреля 2020 года 08:57
Экономика США неизбежно пострадает от последствий пандемии коронавируса, однако, возможно, уже с третьего квартала начнёт восстанавливать позиции, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, у нас будет рост в третьем квартале и что-то невероятное - в... читать дальше
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28 апреля 2020 года 08:50
Компании, пострадавшие от кризиса, которые сейчас не имеют права претендовать на господдержку по формальным критериям - из-за несоответствия ОКВЭДа, возможно, его получат.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, первый... читать дальше
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28 апреля 2020 года 08:42
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени вторника достигло 211 тыс. 159 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 617, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, на 8:00... читать дальше
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28 апреля 2020 года 08:35
Безработица в Японии в марте увеличилась до 2,5% по сравнению с 2,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи.
Это максимальный уровень за последний год. Он совпал со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.
При... читать дальше
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28 апреля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $433,64 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 апреля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $101,89 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 апреля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 56027,07 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 апреля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3695,76 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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