ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,496 руб.

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Сегодня азиатские рынки акций изменяются без единой динамики. Инвесторы на этой неделе сосредоточили свое внимание на заседаниях крупнейших центробанков, которые могут принять решения о новых мерах стимулирования экономик, пострадавших от пандемии коронавируса.

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Чистая прибыль грузового автоперевозчика ПАО "Глобалтрак Менеджмент" (ГТМ) по МСФО в 2019 г. снизилась на 39,6%, до 260,4 млн руб., следует из отчетности эмитента.

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По состоянию на 9:04 мск за евро давали $1,0824 против $1,0829 на закрытие прошлой сессии.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США слабо меняется относительно евро и иены.

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Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка "Уралсиб" на уровне "B/В".

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Экономика США неизбежно пострадает от последствий пандемии коронавируса, однако, возможно, уже с третьего квартала начнёт восстанавливать позиции, заявил американский президент Дональд Трамп.

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Компании, пострадавшие от кризиса, которые сейчас не имеют права претендовать на господдержку по формальным критериям - из-за несоответствия ОКВЭДа, возможно, его получат.

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени вторника достигло 211 тыс. 159 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 617, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

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Безработица в Японии в марте увеличилась до 2,5% по сравнению с 2,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи.

Это максимальный уровень за последний год. Он совпал со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.