Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,3668 руб.

27 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3668 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,025 руб., максимальный - 74,6925 руб. Было заключено 16679 сделок. Объем торгов составил 76303,1 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,545 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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