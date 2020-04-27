Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 апреля

27 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 28 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4112,99 (-36,18) руб./грамм; на серебро - 36,42 (-0,37) руб./грамм; на платину - 1832,25 (-7,82) руб./грамм; на палладий - 4759,06 (-141,39) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3668 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,025 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 74,025 руб.,... читать дальше

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Фондовые индексы США повышаются в начале торгов в понедельник, поддерживаемые надеждами на ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в ряде американских штатов, а также других странах мира. Индекс Dow Jones Industrial... Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) и Корпорация по страхованию депозитов (FDIC) США на 30 дней продлили время сбора комментариев относительно критериев антикризисных планов для крупных иностранных банков. Крайний срок отложен на 4 июня 2020 года. Продление предоставит... Крайний срок отложен на 4 июня 2020 года. Продление предоставит... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль банка "ФК Открытие" по РСБУ упала по сравнению с результатом за тот же период прошлого года в 6,4 раза - до 2,9 млрд рублей с 18,5 млрд рублей, следует из сообщения банка. При этом банк "Открытие" данные за аналогичный... При этом банк "Открытие" данные за аналогичный... читать дальше

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Министры туризма стран Евросоюза обсудили меры по поддержке пострадавшей от коронавируса туристической отрасли и безопасные механизмы перезапуска туризма на континенте. Встреча состоялась в понедельник в формате видеоконференции под председательством министра туризма... Встреча состоялась в понедельник в формате видеоконференции под председательством министра туризма... читать дальше

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Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в марте 2020 г. снизился в годовом выражении на 34,3%, до 4,85 млн человек, сообщила Росавиации. На международных воздушных линиях перевозки через аэропорты упали на 48,8%, до... На международных воздушных линиях перевозки через аэропорты упали на 48,8%, до... читать дальше

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7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-404 на 12 млрд 162 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в понедельник, цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 16:12 мск рухнули более чем на 25% - до $12,69 за... Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 16:12 мск рухнули более чем на 25% - до $12,69 за... читать дальше

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ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (российская "дочка" китайского автопроизводителя Great Wall) начало сборку рамного внедорожника Haval H5, сообщили "Интерфаксу" в дирекции предприятия. "Для российского рынка автомобиль будет производиться на заводе в индустриальном... "Для российского рынка автомобиль будет производиться на заводе в индустриальном... читать дальше

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В январе-марте производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) составило 638,8 млрд рублей, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат. В марте производство выросло также на 3% - до 282,6... В марте производство выросло также на 3% - до 282,6... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,79 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2567,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2597,64... читать дальше

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По данным, приведенным Росстатом, в 1-м квартале 2020 года в России было введено в эксплуатацию 198,9 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах, построенных населением (из них 191,5 тыс. - без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства), общей площадью... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2020 года замедлился до 5,7% в годовом выражении по сравнению с 6,5% в январе, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Среднемесячная заработная плата в РФ в... Среднемесячная заработная плата в РФ в... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,19/75,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи упал...

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ выросли в марте 2020 года на 0,9% после повышения на 3,8% в феврале и на 2,1% - в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За 3 месяца рост цен составил 7,1%. В марте 2020 г. в 10... В марте 2020 г. в 10... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в апреле 2020 года в добывающих производствах снизился до минус 5% с 3% в марте, в обрабатывающих производствах упал до минус 7% с минус 2% месяцем ранее, говорится в... читать дальше

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