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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,5252 руб.
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27 апреля 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,5252 руб.

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27 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 170 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5252 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5 руб., максимальный - 10,6001 руб. Было заключено 44 сделки. Объем торгов составил 127,17 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,52 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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