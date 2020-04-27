27 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Март 2020
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Март 2020
Это автоматическое сообщение.
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27 апреля 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3668 руб.
Минимальный курс доллара США составил 74,025 руб.,... читать дальше
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27 апреля 2020 года 17:24
Фондовые индексы США повышаются в начале торгов в понедельник, поддерживаемые надеждами на ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в ряде американских штатов, а также других странах мира.
Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше
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27 апреля 2020 года 17:15
Федеральная резервная система (ФРС) и Корпорация по страхованию депозитов (FDIC) США на 30 дней продлили время сбора комментариев относительно критериев антикризисных планов для крупных иностранных банков.
Крайний срок отложен на 4 июня 2020 года. Продление предоставит... читать дальше
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27 апреля 2020 года 17:07
По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль банка "ФК Открытие" по РСБУ упала по сравнению с результатом за тот же период прошлого года в 6,4 раза - до 2,9 млрд рублей с 18,5 млрд рублей, следует из сообщения банка.
При этом банк "Открытие" данные за аналогичный... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:55
Министры туризма стран Евросоюза обсудили меры по поддержке пострадавшей от коронавируса туристической отрасли и безопасные механизмы перезапуска туризма на континенте.
Встреча состоялась в понедельник в формате видеоконференции под председательством министра туризма... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:40
Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в марте 2020 г. снизился в годовом выражении на 34,3%, до 4,85 млн человек, сообщила Росавиации.
На международных воздушных линиях перевозки через аэропорты упали на 48,8%, до... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:38
7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-404 на 12 млрд 162 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:31
Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в понедельник, цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 16:12 мск рухнули более чем на 25% - до $12,69 за... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:28
ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (российская "дочка" китайского автопроизводителя Great Wall) начало сборку рамного внедорожника Haval H5, сообщили "Интерфаксу" в дирекции предприятия.
"Для российского рынка автомобиль будет производиться на заводе в индустриальном... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:19
В январе-марте производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) составило 638,8 млрд рублей, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат.
В марте производство выросло также на 3% - до 282,6... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,79 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2567,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2597,64... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:10
По данным, приведенным Росстатом, в 1-м квартале 2020 года в России было введено в эксплуатацию 198,9 тыс. квартир в многоквартирных и жилых домах, построенных населением (из них 191,5 тыс. - без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства), общей площадью... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:07
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2020 года замедлился до 5,7% в годовом выражении по сравнению с 6,5% в январе, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).
Среднемесячная заработная плата в РФ в... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,19/75,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 38 коп., Cредний курс продажи упал...
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27 апреля 2020 года 16:02
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ выросли в марте 2020 года на 0,9% после повышения на 3,8% в феврале и на 2,1% - в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За 3 месяца рост цен составил 7,1%.
В марте 2020 г. в 10... читать дальше
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27 апреля 2020 года 16:01
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в апреле 2020 года в добывающих производствах снизился до минус 5% с 3% в марте, в обрабатывающих производствах упал до минус 7% с минус 2% месяцем ранее, говорится в... читать дальше
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