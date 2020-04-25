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25 апреля 2020 года 18:15
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в новой "пятилетке" в стране появится новая Конституция. "Вопрос Конституции - он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые... читать дальше
.25 апреля 2020 года 17:59
Центральный банк Азербайджана принял ряд регулятивных мер, позволяющих снизить нагрузку на банки и увеличить возможности кредитования в период пандемии коронавируса, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА. Согласно пакету мер, ЦБА планирует снизить требования к коэффициенту... читать дальше
.25 апреля 2020 года 17:35
Дефицит бюджета РФ в 2020 году пока оценивается в 5-6% ВВП, к концу мая будет представлен уточненный макропрогноз, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Помощь гражданам - она никогда не исчезала, она только нарастала у нас от года к году. Почему у нас такой... читать дальше
.25 апреля 2020 года 17:01
"ЛУКОЙЛ" сможет комфортно работать в России и при низких ценах на нефть, главное - чтобы было потребление. "Те усилия, которые прикладывает наша страна, вместе с саудитами, и то, что подключились Соединенные Штаты - к решению этой проблемы, сегодня, конечно, приведет к тому, что... читать дальше
.25 апреля 2020 года 16:27
Савельев: рынок авиаперевозок может восстановиться за 6-7 месяцев при открытии международных рейсов в июле
Рынок авиаперевозок может восстановиться за 6-7 месяцев при условии открытия международных рейсов в середине июля, считает гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. "Начинается самый для нас выгодный, для всех авиакомпаний, сезон, горячий сезон. Мы как раз летом зарабатываем, а... читать дальше
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Предоставление "кредитных каникул" по различным видам ссуд физлицам обойдется российским банкам в 160 млрд рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на канале "Россия 1". "Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по... читать дальше
.25 апреля 2020 года 15:29
Безработица в РФ на фоне кризисных явлений в экономике из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с эпидемией коронавируса, может в пессимистичном варианте подскочить более чем вдвое, полагает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По данным Росстата, безработица в РФ по... читать дальше
.25 апреля 2020 года 14:52
Силуанов: России в 2020 году потребуется более 1 трлн руб. допзаимствований для покрытия выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета
России в 2020 году придется существенно нарастить заимствования, чтобы покрыть выпадающие из-за ограничений, связанных с коронавирусом, доходы бюджета, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "Более триллиона рублей дополнительных средств заимствований пойдет на выпадение... читать дальше
.25 апреля 2020 года 14:20
За сутки в России зафиксированы почти 6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, 66 человек с Covid-19 скончались
Почти 6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в России за минувшие сутки, общее число диагнозов в стране достигло 74,5 тыс. (+8,7%), сообщает оперативный штаб. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5... читать дальше
.25 апреля 2020 года 13:32
Власти Сицилии оплатят туристам половину стоимости авиабилетов, а также часть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после окончания пандемии коронавируса, сообщает газета Daily Mail. "Согласно новой стратегии развития туризма на Сицилии,... читать дальше
.25 апреля 2020 года 13:11
Снятие ограничительных мер против распространения коронавируса должно быть постепенным, одномоментного снятия всех ограничений не будет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Если сегодня мы будем соблюдать все требования, которые предписаны, то можно планировать и... читать дальше
.25 апреля 2020 года 12:47
Президент США Дональд Трамп в пятницу предположил, что Россия и Саудовская Аравия продолжат сокращение добычи нефти. "Вполне возможно, что они и дальше будут сокращать добычу. И я думаю, что это будет естественным на данном этапе", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки в... читать дальше
.25 апреля 2020 года 12:31
Доля внешнеторговых платежей из Китая в Россию в евро в 2019 году составила 45,6%, что в 3,8 раза больше показателя 2018 года, когда она равнялась 12,0%, следует из опубликованных ЦБ РФ данных. Согласно информации о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание... читать дальше
.25 апреля 2020 года 12:16
Министры туризма стран "группы двадцати" заявили в пятницу о готовности оказать все необходимую поддержку туристическому сектору в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19, из-за которой 75 млн человек рискуют остаться без работы. "По оценкам Всемирной туристической... читать дальше
.25 апреля 2020 года 12:07
Федеральная резервная система (ФРС) США разрешила банкам отменять лимиты и комиссии за ежемесячное снятие средств со сберегательных счетов. "Финансовые события, связанные с пандемией коронавируса", сделали доступ к наличным деньгам "более неотложным", отмечается в сообщении... читать дальше
.25 апреля 2020 года 11:56
Включение малых нефтекомпаний РФ в сделку по сокращению добычи может привести к их банкротств - глава "Ассонефти"
Включение малых нефтекомпаний России в сделку по сокращению добычи нефти может привести к их банкротству. Такое мнение высказала "Интерфаксу" глава "Ассонефти" (Ассоциация независимых нефтегазодобывающих компаний) Елена Корзун. Она отметила, что хотя и знает об обсуждении... читать дальше
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