Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5332 руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5332 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,4301 руб., максимальный - 10,5669 руб. Было заключено 318 сделок. Объем торгов составил 703,68 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,5269 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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