Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,5138 руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4044 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5138 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,9325 руб., максимальный - 74,87 руб. Было заключено 16210 сделок. Объем торгов составил 55814,04 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,4475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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