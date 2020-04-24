Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 80,2019 руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2019 руб.

Минимальный курс евро составил 79,77 руб., максимальный - 80,55 руб. Было заключено 4555 сделок. Объем торгов составил 15125,67 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,2 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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