ЦБ РФ установил курс евро с 25 апреля в размере 80,2528 руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 80,2528 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 89,40 коп.

.

Совкомбанк установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П02 на уровне 7,75% годовых и увеличил объемом 12 млрд рублей говорится в сообщении банка. Ориентир ставки был один раз сужен с первоначального - 7,75-8,00% годовых. Ориентир ставки был один раз сужен с первоначального - 7,75-8,00% годовых. Сбор заявок проходил в... Сбор заявок проходил в... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,38 пункта (1,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2562,03 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41345,525 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 308,006 млрд руб., или на...

.

- ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,70% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,81% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,81% годовых. Первоначально... Первоначально... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5332 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4301 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,4301 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3231 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5006 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4111 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2834 руб. Минимальный курс евро составил 79,805 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,805 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на новостях о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Падение несколько замедлилось после ожидаемого снижения ставки Банком России на 0,5 процентного пункта - до 5,5%... читать дальше

.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в марте рухнули на 14,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы снижения с августа 2014 года, обусловленные закрытием предприятий и магазинов из-за... читать дальше

.

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 29,65% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-244R номинальным объемом 2 млрд рублей на 889,57 млн рублей и 16,7% выпуска серии ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-247R номинальным объемом 100 млн рублей на сумму 16,7 млн... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации Совкомбанка серии БО-П02 на 12 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00963-B-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00963-B-001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

.

Дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить 4,5-5% ВВП, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК). "У нас в общем и целом сопоставимый с другими развивающимися странами пакет мер поддержки, да и с европейскими... читать дальше

.

"АвтоВАЗ" введет режим неполной четырехдневной рабочей недели по соответствующему приказу с 29 июня по 27 декабря 2020 года, сообщает первичная профсоюзная организация предприятия на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Такой режим запланирован с 29 июня по 27... "Такой режим запланирован с 29 июня по 27... читать дальше

.

Текущие ограничения из-за коронавируса приводят к потерям экономики РФ в 100 млрд руб. в день , но приоритет здоровья людей является абсолютным, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1". "В той ситуации, в которой мы... читать дальше

.

Лондон и Брюссель смогли достичь лишь умеренного прогресса в ходе переговоров о будущих отношениях после Brexit, сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление представителя британского правительства. "Ограниченный прогресс достигнут в том, чтобы устранить расхождения между... читать дальше

.

Власти выполнят все свои социальные обязательства перед россиянами независимо от того, какая ситуация будет складываться не нефтяных рынках, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Могут быть абсолютно уверены жители страны, что все социальные выплаты, все... читать дальше

.