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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 апреля в размере 74,7163 руб.
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24 апреля 2020 года 14:36
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 апреля в размере 74,7163 руб.
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24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 74,7163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,27 коп. Это автоматическое сообщение.
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24 апреля 2020 года 20:00
Совкомбанк установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П02 на уровне 7,75% годовых и увеличил объемом 12 млрд рублей говорится в сообщении банка. Ориентир ставки был один раз сужен с первоначального - 7,75-8,00% годовых. Сбор заявок проходил в... читать дальше
.24 апреля 2020 года 19:52
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,38 пункта (1,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2562,03 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.24 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 апреля снизилась на 0,74% и составила 41345,525 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41345,525 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 308,006 млрд руб., или на...
.24 апреля 2020 года 19:30
- ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,70% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,81% годовых. Первоначально... читать дальше
.24 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5332 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4301 руб., максимальный -... читать дальше
.24 апреля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,5006 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3231 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5006 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.24 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4111 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,2834 руб. Минимальный курс евро составил 79,805 руб.,... читать дальше
.24 апреля 2020 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на новостях о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Падение несколько замедлилось после ожидаемого снижения ставки Банком России на 0,5 процентного пункта - до 5,5%... читать дальше
.24 апреля 2020 года 18:54
Объем заказов на товары длительного пользования в США в марте рухнули на 14,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы снижения с августа 2014 года, обусловленные закрытием предприятий и магазинов из-за... читать дальше
.24 апреля 2020 года 18:47
Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 29,65% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-244R номинальным объемом 2 млрд рублей на 889,57 млн рублей и 16,7% выпуска серии ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-247R номинальным объемом 100 млн рублей на сумму 16,7 млн... читать дальше
.24 апреля 2020 года 18:46
"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации Совкомбанка серии БО-П02 на 12 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00963-B-001P. Сбор заявок на... читать дальше
.24 апреля 2020 года 18:46
Дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить 4,5-5% ВВП, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК). "У нас в общем и целом сопоставимый с другими развивающимися странами пакет мер поддержки, да и с европейскими... читать дальше
.24 апреля 2020 года 18:37
"АвтоВАЗ" введет режим неполной четырехдневной рабочей недели по соответствующему приказу с 29 июня по 27 декабря 2020 года, сообщает первичная профсоюзная организация предприятия на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Такой режим запланирован с 29 июня по 27... читать дальше
.24 апреля 2020 года 18:29
Текущие ограничения из-за коронавируса приводят к потерям экономики РФ в 100 млрд руб. в день , но приоритет здоровья людей является абсолютным, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в передаче "60 минут" на телеканале "Россия 1". "В той ситуации, в которой мы... читать дальше
.24 апреля 2020 года 18:23
Британия и ЕС смогли достичь умеренного прогресса в переговорах об отношениях после Brexit, заявили в Лондоне
Лондон и Брюссель смогли достичь лишь умеренного прогресса в ходе переговоров о будущих отношениях после Brexit, сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление представителя британского правительства. "Ограниченный прогресс достигнут в том, чтобы устранить расхождения между... читать дальше
.24 апреля 2020 года 18:16
Власти выполнят все свои социальные обязательства вне зависимости от цен на нефть - глава Минэкономразвития
Власти выполнят все свои социальные обязательства перед россиянами независимо от того, какая ситуация будет складываться не нефтяных рынках, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Могут быть абсолютно уверены жители страны, что все социальные выплаты, все... читать дальше
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