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Поставки бензинов на внутренний рынок РФ на неделе 15-21 апреля упали по сравнению с данными 8-14 апреля на 7,6%, до 405 тыс. тонн, сообщает ЦДУ ТЭК. Неделей ранее сокращение поставок бензинов составило 21,6%, в начале апреля - 11,6%. Неделей ранее сокращение поставок бензинов составило 21,6%, в начале апреля - 11,6%. В марте еженедельные... В марте еженедельные... читать дальше

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Экономика Китая в 2020 году может вырасти менее чем на 2% на фоне действий страны по сдерживанию распространения коронавируса и падения глобального спроса из-за пандемии, свидетельствует последний опрос Bloomberg. Согласно результатам опроса, в котором приняли участие... Согласно результатам опроса, в котором приняли участие... читать дальше

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Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, в 1-м квартале 2020 года ускорила органический рост выручки до 4,3%. С учетом негативного влияния на выручку эффекта от продажи активов и курсовых разниц оборот Nestle упал на 6,2%, до... С учетом негативного влияния на выручку эффекта от продажи активов и курсовых разниц оборот Nestle упал на 6,2%, до... читать дальше

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ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона... Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона... читать дальше

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ООО "Арагон" (Новосибирск) установило ставку 13-16-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 5-летние облигации объемом 1 млрд рублей в мае 2017 года по ставке 12,75% годовых. Ставка текущего купона -... Компания разместила 5-летние облигации объемом 1 млрд рублей в мае 2017 года по ставке 12,75% годовых. Ставка текущего купона -... читать дальше

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В январе-марте чистый убыток итальянской нефтегазовой компании Eni SpA составил 2,93 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,1 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Потери компании, связанные с переоценкой стоимости запасов, составили 1,6 млрд евро. Убыток в... читать дальше

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Более 70% туристов, которым не удалось отправиться на отдых по приобретенным путевкам из-за пандемии коронавируса, договариваются с турагентствами и туроператорами о переносе поездок, сообщил директор объединения туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр... читать дальше

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За последнюю неделю оборот оптовой торговли в столице возрос на 30%, сообщил московский оперативный штаб по вопросам экономики в пятницу. "За неделю на 30,9% вырос оборот оптовой торговли. Впервые с начала режима ограничений вышла в плюс розница. Оборот по... "За неделю на 30,9% вырос оборот оптовой торговли. Впервые с начала режима ограничений вышла в плюс розница. Оборот по... читать дальше

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По итогам прошлого года прирост запасов нефти и конденсата России за счет проведения геологоразведочных работ по сумме всех категорий (А+В1+С1+В2+С2) предварительно оценивается в 1,952 млрд тонн, по газу - 1,354 трлн куб. м. Как говорится в материалах Роснедр, в том... Как говорится в материалах Роснедр, в том... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают решения, принятые в четверг на виртуальном саммите ЕС, а также статданные. Главы государств и правительств стран Евросоюза накануне одобрили "дорожную карту" экономического восстановления... Главы государств и правительств стран Евросоюза накануне одобрили "дорожную карту" экономического восстановления... читать дальше

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X5 Retail Group, крупнейший в России ритейлер, в 1-м квартале 2020 года сократила чистую прибыль по стандарту IAS 17 на 12,1% - до 8,175 млрд рублей по сравнению с 9,297 млрд рублей в январе-марте 2019 года, сообщила компания. Результат Х5 в целом совпал с ожиданиями рынка... читать дальше

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Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), в апреле рухнул до 74,3 пункта по сравнению с пересмотренными 85,9 пункта в марте. Апрельский показатель упал до исторического минимума на фоне кризиса,... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1074 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,7163 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 41,27 коп. и составил 74,7163 руб.... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, официально вводящее в действие программу субсидирования ставки по ипотеке на приобретение первичного жилья. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Президент РФ Владимир Путин 16 апреля... Президент РФ Владимир Путин 16 апреля... читать дальше

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В первом квартале 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 11,2 млн пассажиров, что на 12,3% ниже результата аналогичного периода 2019 года, говорится в сообщении компании. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" снизила перевозку пассажиров на 18% - до 6,9... читать дальше

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