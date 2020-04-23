Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5893 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2450 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5893 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,49 руб., максимальный - 10,67 руб. Было заключено 303 сделки. Объем торгов составил 710,58 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,5159 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.