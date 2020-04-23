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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,9408 руб.
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23 апреля 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,9408 руб.

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23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 17562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9408 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,26 руб., максимальный - 75,4 руб. Было заключено 16733 сделки. Объем торгов составил 60567,27 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,4225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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