Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,9408 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 17562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9408 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,26 руб., максимальный - 75,4 руб. Было заключено 16733 сделки. Объем торгов составил 60567,27 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,4225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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