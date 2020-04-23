Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,0213 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 24281 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,0213 руб.

Минимальный курс евро составил 80,64 руб., максимальный - 81,97 руб. Было заключено 3695 сделок. Объем торгов составил 12928,25 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,6825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.