ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 апреля в размере 75,129 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 75,129 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 191,26 коп.

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"Московская биржа" включила два выпуска облигаций Международного инвестиционного банка (МИБ) - серии БО-001Р-02 и БО-001Р-03 - в третий уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи. Как сообщалось, МИБ 16 апреля собирал заявки на 5-летние облигации серии... Как сообщалось, МИБ 16 апреля собирал заявки на 5-летние облигации серии... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 16716 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8414 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 24273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,701 руб. Минимальный курс евро составил 80,1125 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,1125 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2450 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5893 руб. Минимальный курс юаня составил 10,49 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,49 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на позитиве на фоне коррекционного роста внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти. Индекс МосБиржи превышал в ходе торгов 2600 пунктов. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Нефтяной рынок поднимается в четверг на фоне растущей угрозы усиления конфликта между США и Ираном, WTI прибавляет в цене около 30%. Поддержку рынку также оказывают сигналы постепенного восстановления спроса в Китае. Напряженность в отношениях США и Ирана вновь... Напряженность в отношениях США и Ирана вновь... читать дальше

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Действующие в Москве ограничительные меры по коронавирусу оптимальны, и в настоящее время нет необходимости ужесточать режим по самоизоляции граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Во многих других крупных городах (мира) ситуация несколько иная, мягкие, очень... "Во многих других крупных городах (мира) ситуация несколько иная, мягкие, очень... читать дальше

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Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила лидеров Евросоюза, что экономика еврозоны может сократиться на 15% в результате пандемии коронавируса, отметив, что принимаемые властями меры являются недостаточными и запоздалыми, пишет агентство... читать дальше

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Сбербанк России разместил 52,15% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р_241R на 1 млрд 42,919 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2 млрд рублей и 33,58% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-248R номинальным объемом 1 млрд рублей на 335,818 млн рублей,... читать дальше

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Росбанк в рамках оферты выкупил 1 млн 940,446 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 38,8% выпуска. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 38,8% выпуска. Бумаги объемом... Бумаги объемом... читать дальше

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В 1-м квартале 2020 года продажи спецтехники в РФ незначительно выросли - на 8% - до 2,696 тыс. единиц, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Однако уже в апреле ситуация обещает радикально измениться в худшую сторону, и роста рынка не предвидится как минимум в течение... читать дальше

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Пандемия коронавирусной инфекции делает крупнейшие американские банки еще больше, поскольку компании и люди наводнили их деньгами на фоне нестабильности финансовых рынков, пишет The Wall Street Journal. Объем депозитов вырос в первом квартале на рекордный $1 трлн,... Объем депозитов вырос в первом квартале на рекордный $1 трлн,... читать дальше

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ВЭБ 23 апреля разместил на аукционе 50 млрд рублей находящихся под его управлением средств пенсионных накоплений в банковские депозиты на 362 дня, средневзвешенная ставка составила 6,43% годовых, сообщается на сайте госкорпорации. Объем заявок, поступивших от семи банков,... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило облигации серии 001P-19R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, РЖД 16 апреля собирали заявки на выпуск 7-летних облигаций серии 001P-19R объемом 10 млрд рублей, ставка купона... Как сообщалось, РЖД 16 апреля собирали заявки на выпуск 7-летних облигаций серии 001P-19R объемом 10 млрд рублей, ставка купона... читать дальше

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Продажи новых домов в США в марте упали на 15,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы снижения оказались самыми значительными с июля 2013 года. При этом мартовский показатель продаж... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба проверит ритейлеров и поставщиков, устанавливающих высокую наценку на лимоны. "В целом при довольно положительном состоянии рынка лимонов есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда 300%, 400%, до 500% на одном этапе доходила наценка.... читать дальше

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