Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,6176 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6176 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,59 руб., максимальный - 10,6998 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 209,24 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,61 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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