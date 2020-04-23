Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 143,1 млрд руб.

23 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 143,1 млрд руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6176 руб. Минимальный курс юаня составил 10,59 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,59 руб., максимальный -... читать дальше

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Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG ожидает снижения финансовых и производственных показателей в текущем году из-за негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19, которая нанесла серьезный удар по деятельности компании в первом... читать дальше

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Чистая прибыль банковского сектора РФ в марте 2020 года составила около 190 млрд руб. (доходность на балансовый капитал около 23% в годовом выражении), что на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая обеспечить утверждение льготной ипотечной программы по ставке 6,5% для нового жилья стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн - в других... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 14009 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,1121... читать дальше

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"Аэрофлот" сокращает программу внутренних рейсов в мае 2020 года из-за падения спроса пассажиров, сообщила компания. "Аэрофлот" вносит изменения в полетную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие... "Аэрофлот" вносит изменения в полетную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие...

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ЦБ РФ 21 апреля продал валюту на 19,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 16,8 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 16,8 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 30 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-07335-A-002P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-07335-A-002P-02E. Бумаги в рамках программы могут... Бумаги в рамках программы могут... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" определило ставку 28-го купона облигаций серии А24 в размере 6,3% годовых, а также 28-го купона серии А26 в размере 0,05% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года.... Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года.... читать дальше

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Чистая прибыль швейцарского банка Credit Suisse Group AG в январе-марте подскочила на 75% (за счет хороших результатов на глобальных рынках и дохода от продажи платформы InvestLab компании Allfunds Group) до 1,31 млрд швейцарских франков ($1,35 млрд) по сравнению с 749 млн... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 13644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,1486... читать дальше

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Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже". Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,1486... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,1486... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,28 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2584,69 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 17,07 пункта (1,601%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 17,07 пункта (1,601%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов в размере 18 руб. 7 коп. на одну акцию, говорится в сообщении компании. Это позволит... Это позволит... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 143,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал уверенным ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на фоне попыток президента США Дональда Трампа усложнить геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. Европейские рынки акций закрылись на позитиве на... Европейские рынки акций закрылись на позитиве на... читать дальше

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