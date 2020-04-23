Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2872,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 793,68 млрд руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 апреля составили по Российской Федерации 2872,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2707,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2607,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2448,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 апреля составили 793,68 млрд руб. против 1254,30494 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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