23 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:30
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Апрель 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 апреля
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 апреля
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Март 2020
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23 апреля 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2685 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,6176 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,59 руб., максимальный -... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:57
Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG ожидает снижения финансовых и производственных показателей в текущем году из-за негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19, которая нанесла серьезный удар по деятельности компании в первом... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:53
Чистая прибыль банковского сектора РФ в марте 2020 года составила около 190 млрд руб. (доходность на балансовый капитал около 23% в годовом выражении), что на 34% выше среднемесячной чистой прибыли за 2019 год, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:47
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая обеспечить утверждение льготной ипотечной программы по ставке 6,5% для нового жилья стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн - в других... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 14009 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,1121... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:41
"Аэрофлот" сокращает программу внутренних рейсов в мае 2020 года из-за падения спроса пассажиров, сообщила компания.
"Аэрофлот" вносит изменения в полетную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие...
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23 апреля 2020 года 10:33
ЦБ РФ 21 апреля продал валюту на 19,2 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Днем ранее объем продаж валюты составил 16,8 млрд рублей.
Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:27
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 30 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен регистрационный номер 4-07335-A-002P-02E.
Бумаги в рамках программы могут... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:26
АО "ДОМ.РФ" определило ставку 28-го купона облигаций серии А24 в размере 6,3% годовых, а также 28-го купона серии А26 в размере 0,05% годовых, говорится в сообщениях компании.
Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года.... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:26
Чистая прибыль швейцарского банка Credit Suisse Group AG в январе-марте подскочила на 75% (за счет хороших результатов на глобальных рынках и дохода от продажи платформы InvestLab компании Allfunds Group) до 1,31 млрд швейцарских франков ($1,35 млрд) по сравнению с 749 млн... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 13644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,1486... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:20
Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже". Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,1486... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,28 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2584,69 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 17,07 пункта (1,601%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:13
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате финальных дивидендов в размере 18 руб. 7 коп. на одну акцию, говорится в сообщении компании.
Это позволит... читать дальше
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23 апреля 2020 года 10:10
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 143,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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23 апреля 2020 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал уверенным ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на фоне попыток президента США Дональда Трампа усложнить геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.
Европейские рынки акций закрылись на позитиве на... читать дальше
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