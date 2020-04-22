Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8347 руб.

22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8347 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,6851 руб., максимальный - 10,9699 руб. Было заключено 388 сделок. Объем торгов составил 1072,95 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,7069 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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