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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 10 апреля по 17 апреля на 15022 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1017 тыс. баррелей
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22 апреля 2020 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 10 апреля по 17 апреля на 15022 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1017 тыс. баррелей
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22 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 15022 тыс. баррелей - до 518,64 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1017 тыс. баррелей и составили 263,234 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 7876 тыс. баррелей, достигнув 136,88 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 14000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 4500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 3400 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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