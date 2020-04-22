Запасы нефти в США выросли за период с 10 апреля по 17 апреля на 15022 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1017 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 14000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 4500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 3400 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 1017 тыс. баррелей и составили 263,234 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

22 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 15022 тыс. баррелей - до 518,64 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 85,39 пункта (3,432%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2573,41 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40915,208 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1129,471 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1629 руб. Минимальный курс евро составил 82,2575 руб.,... Минимальный курс евро составил 82,2575 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5359 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8347 руб. Минимальный курс юаня составил 10,6851 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,6851 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду отыграл потери начала недели благодаря наметившемуся отскоку нефти после обвала (Brent превысила $21 за баррель), а также росту фондовых площадок в Европе и США. В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%,... В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу российской девелоперской и строительной компании ПАО "Группа Компаний ПИК" с "позитивного" на "стабильный"; рейтинг "В+" подтвержден. "Прогноз отражает мнение о том, что в 2020-2021... "Прогноз отражает мнение о том, что в 2020-2021... читать дальше

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Около 80% первичного рынка жилья комфорт-класса может быть охвачено программой льготной ипотеки под 6,5% годовых, рассказал в интервью телеканалу "Вместе-РФ" вице-премьер Марат Хуснуллин. "Охвачены (программой) будут до 80% рынка. Ограничения будут только по условиям... "Охвачены (программой) будут до 80% рынка. Ограничения будут только по условиям... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило на "стабильный" с "негативного" прогнозы рейтингов Кредит Европа банка, банка "Национальный стандарт", НБД-банка и Росдорбанка. Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги всех четырех банков... Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги всех четырех банков... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте ПАО "Новороссийский морской торговый порт" на уровне "BB". Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в пресс-релизе... Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Дефицита пищевой соли или повышенного спроса на этот продукт в столичных магазинах нет, а запланированный объем поставок пищевой соли в Москву в 2020 году составляет 30 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг города в... читать дальше

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Минфин РФ внес в правительство проект постановления по льготной ипотеке под 6,5%, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина. "Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5%... "Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5%... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на торгах в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах в стране. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю... Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости (IFS) СК "Альянс" на уровне "BBB+" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Подтверждение рейтинга отражает нашу оценку собственной кредитоспособности... "Подтверждение рейтинга отражает нашу оценку собственной кредитоспособности... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год на фоне ограничений, предпринимаемых в стране с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно новому прогнозу агентства, ВВП РФ... Согласно новому прогнозу агентства, ВВП РФ... читать дальше

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Китайские власти объявили о продлении налоговых послаблений при покупке транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) еще на два года, чтобы содействовать развитию сектора и стимулировать продажи автомобилей. NEV не будут облагаться налогом на покупку до 31... NEV не будут облагаться налогом на покупку до 31... читать дальше

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