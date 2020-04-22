Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,4491 руб.

22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,4491 руб.

Минимальный курс евро составил 82,96 руб., максимальный - 84,265 руб. Было заключено 3732 сделки. Объем торгов составил 15682,67 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,16 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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