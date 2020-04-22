.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,4491 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте замедлился до 0,3%
В марте рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 3,3% в феврале. Результат оказался немного слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,4%
 
Выход из кризиса не будет V-образным - Решетников
Восстановление российской экономики после спада будет поэтапным, не стоит ожидать V-образную форму выхода из кризиса, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Мы считаем очень разные сценарии, и, действительно, вариантов много, все...
 
Ситуацию с падением WTI ниже нуля не надо драматизировать - Новак
Страны ОПЕК+ имеют все возможности для реагирования на нефтяной рынок, драматизировать ситуацию с падением котировок на нефть WTI не стоит, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в...
 
"Серый" рынок смартфонов в России сократился на 70-80%
Объем нелегально реализуемых смартфонов с января снизился на 70-80%, оценил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом, по данным Gfk, продажи "умных" телефонов на легальном рынке в 1-м квартале выросли на 13% в штуках и на...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 апреля 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,4491 руб.

 0  
22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3793 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,4491 руб.

Минимальный курс евро составил 82,96 руб., максимальный - 84,265 руб. Было заключено 3732 сделки. Объем торгов составил 15682,67 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,16 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
22 апреля 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 22 апреля растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 85,39 пункта (3,432%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2573,41 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 апреля выросла на 2,84% и составила 40915,208 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40915,208 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1129,471 млрд руб., или на...
.
22 апреля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 83,1629 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1629 руб.

Минимальный курс евро составил 82,2575 руб.,...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,5359 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5359 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8347 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8347 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,6851 руб., максимальный -...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 19:01
Индекс МосБиржи вырос на 3,4%, индекс РТС поднялся на 5,3%
Рынок акций РФ в среду отыграл потери начала недели благодаря наметившемуся отскоку нефти после обвала (Brent превысила $21 за баррель), а также росту фондовых площадок в Европе и США.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%,...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 18:58
S&P пересмотрело прогноз по рейтингу ГК "ПИК" с "позитивного" на "стабильный"; рейтинг "В+" подтвержден
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу российской девелоперской и строительной компании ПАО "Группа Компаний ПИК" с "позитивного" на "стабильный"; рейтинг "В+" подтвержден.

"Прогноз отражает мнение о том, что в 2020-2021...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 18:53
Программа льготной ипотеки охватит 80% рынка новостроек - Хуснуллин
Около 80% первичного рынка жилья комфорт-класса может быть охвачено программой льготной ипотеки под 6,5% годовых, рассказал в интервью телеканалу "Вместе-РФ" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Охвачены (программой) будут до 80% рынка. Ограничения будут только по условиям...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 18:47
Moody's изменило прогнозы 4-х банков РФ на "стабильный" с "негативного"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило на "стабильный" с "негативного" прогнозы рейтингов Кредит Европа банка, банка "Национальный стандарт", НБД-банка и Росдорбанка.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги всех четырех банков...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 18:32
S&P подтвердило рейтинг НМТП "BB", прогноз - "позитивный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте ПАО "Новороссийский морской торговый порт" на уровне "BB".

Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в пресс-релизе...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 18:21
Московская мэрия опровергла слухи о дефиците соли в столичных магазинах
Дефицита пищевой соли или повышенного спроса на этот продукт в столичных магазинах нет, а запланированный объем поставок пищевой соли в Москву в 2020 году составляет 30 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг города в...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 18:13
Минфин внес в правительство проект постановления по льготной ипотеке под 6,5%
Минфин РФ внес в правительство проект постановления по льготной ипотеке под 6,5%, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.

"Программа распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5%...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 18:04
Нефть дорожает после выхода данных о запасах в США
Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на торгах в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах в стране.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 18:00
Fitch подтвердило рейтинг СК "Альянс" со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости (IFS) СК "Альянс" на уровне "BBB+" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение рейтинга отражает нашу оценку собственной кредитоспособности...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 17:51
Fitch ухудшило прогноз спада в экономике РФ в 2020 г. до 3,3%
Международное рейтинговое агентство Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год на фоне ограничений, предпринимаемых в стране с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно новому прогнозу агентства, ВВП РФ...    читать дальше
.
22 апреля 2020 года 17:46
Китай продлевает налоговые стимулы при покупке автомобилей на новых источниках энергии
Китайские власти объявили о продлении налоговых послаблений при покупке транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) еще на два года, чтобы содействовать развитию сектора и стимулировать продажи автомобилей.

NEV не будут облагаться налогом на покупку до 31...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.