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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8862 руб.
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22 апреля 2020 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8862 руб.

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22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1765 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8862 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,456 руб., максимальный - 10,9345 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 274,04 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,838 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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