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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 558,6 млрд руб.
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22 апреля 2020 года 09:27
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 558,6 млрд руб.
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22 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 558,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 132,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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22 апреля 2020 года 12:31
Уровень безработицы в столице с 28 марта, то есть с введения режима нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом, вырос на 45%, массового увольнения людей компаниями не наблюдается, заявил директор центра занятости населения города "Моя работа" Роман Шкут. "Если... читать дальше
.22 апреля 2020 года 12:22
Объем средств, пересылаемых на родину трудовыми мигрантами во всем мире, в 2020 году резко снизится, примерно на 20%, из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с ней ограничительными мерами, сообщается в отчете Всемирного... читать дальше
.22 апреля 2020 года 12:14
Отток спроса на вторичном рынке жилья в Москве в период карантина составил около 25%, большинство покупателей отдают предпочтение новостройкам, сообщили в риелторской компании "Инком-Недвижимость". "В период карантина наблюдается новый виток конкуренции первичного и... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:55
Фондовые рынки стран Западной Европы повышаются на торгах в среду, несмотря на продолжающийся обвал на нефтяном рынке. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:34 мск поднялся на 1,16% и составил 328,08 пункта. Британский индикатор... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 22 апреля составил 77,0424 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,0424 руб. По... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:41
Цена на российскую нефть Urals во вторник заметно снизилась вслед за эталоном, пишет ценовое агентство Argus. Стоимость сорта в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении уменьшилась на $5,92/баррель - до $11,59/барр. (CIF Роттердам). Более низкой цена была 1... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:34
Совкомбанк в ближайшее время проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии БО-П02 объемом от 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8% годовых, купоны квартальные. Предусмотрена оферта через... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:28
Население более чем 30 стран развивающегося мира на фоне пандемии коронавируса может столкнуться с голодом, а 1 млн человек уже находится на грани голодной смерти, заявил в интервью изданию The Guardian исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:27
ВТБ разместит 22 апреля однодневные бонды серии КС-3-401 на 50 млрд руб. по цене 99,9847% от номинала
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-401 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9847% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,6% годовых. Дисконтные... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:21
Предприятия Highland Gold Mining (HGM) в 1-м квартале 2020 года произвели 63,482 тыс. унций золотого эквивалента, это на 12% меньше результата января-марта прошлого года, сообщила компания. Highland Gold подтверждает прогноз производства на год в объеме 290-300 тыс.... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:09
До 10% столичных объектов коммерческой недвижимости могут выставить на продажу как стрессовые активы после окончания режима самоизоляции, отметили в пресс-службе компании Point Estate. "В основном такие объекты будут предлагаться узкому кругу потенциальных покупателей,... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:05
Более 5,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в целом по России за минувшие сутки, общее число случаев по стране достигло планки в 58 тыс. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5236 в 78... читать дальше
.22 апреля 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1765 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8862 руб. Минимальный курс юаня составил 10,456 руб., максимальный -... читать дальше
.22 апреля 2020 года 10:56
22 апреля. FINMARKET.RU -За последние сутки в Москве выявлено 2548 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 31 981, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в среду. Таким образом, наблюдавшийся с начала месяца ежедневный резкий... читать дальше
.22 апреля 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,2584... читать дальше
.22 апреля 2020 года 10:39
Доля россиян, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть дохода, за последний год выросла на 8 п. п. и достигла 35%, свидетельствуют данные опроса, проведенного дочерней компанией Сбербанка "Сбербанк страхование жизни". Самая распространенная цель накоплений -... читать дальше
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