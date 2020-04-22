22 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Март 2020
|09:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Март 2020
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Февраль 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Март 2020
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 апреля
Это автоматическое сообщение.
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22 апреля 2020 года 12:31
Уровень безработицы в столице с 28 марта, то есть с введения режима нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом, вырос на 45%, массового увольнения людей компаниями не наблюдается, заявил директор центра занятости населения города "Моя работа" Роман Шкут.
"Если... читать дальше
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22 апреля 2020 года 12:22
Объем средств, пересылаемых на родину трудовыми мигрантами во всем мире, в 2020 году резко снизится, примерно на 20%, из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с ней ограничительными мерами, сообщается в отчете Всемирного... читать дальше
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22 апреля 2020 года 12:14
Отток спроса на вторичном рынке жилья в Москве в период карантина составил около 25%, большинство покупателей отдают предпочтение новостройкам, сообщили в риелторской компании "Инком-Недвижимость".
"В период карантина наблюдается новый виток конкуренции первичного и... читать дальше
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22 апреля 2020 года 11:55
Фондовые рынки стран Западной Европы повышаются на торгах в среду, несмотря на продолжающийся обвал на нефтяном рынке.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:34 мск поднялся на 1,16% и составил 328,08 пункта.
Британский индикатор... читать дальше
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22 апреля 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,0424 руб. По... читать дальше
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22 апреля 2020 года 11:41
Цена на российскую нефть Urals во вторник заметно снизилась вслед за эталоном, пишет ценовое агентство Argus.
Стоимость сорта в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении уменьшилась на $5,92/баррель - до $11,59/барр. (CIF Роттердам). Более низкой цена была 1... читать дальше
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22 апреля 2020 года 11:34
Совкомбанк в ближайшее время проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии БО-П02 объемом от 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8% годовых, купоны квартальные. Предусмотрена оферта через... читать дальше
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22 апреля 2020 года 11:28
Население более чем 30 стран развивающегося мира на фоне пандемии коронавируса может столкнуться с голодом, а 1 млн человек уже находится на грани голодной смерти, заявил в интервью изданию The Guardian исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид... читать дальше
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22 апреля 2020 года 11:27
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-401 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9847% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,6% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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22 апреля 2020 года 11:21
Предприятия Highland Gold Mining (HGM) в 1-м квартале 2020 года произвели 63,482 тыс. унций золотого эквивалента, это на 12% меньше результата января-марта прошлого года, сообщила компания. Highland Gold подтверждает прогноз производства на год в объеме 290-300 тыс.... читать дальше
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22 апреля 2020 года 11:09
До 10% столичных объектов коммерческой недвижимости могут выставить на продажу как стрессовые активы после окончания режима самоизоляции, отметили в пресс-службе компании Point Estate.
"В основном такие объекты будут предлагаться узкому кругу потенциальных покупателей,... читать дальше
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22 апреля 2020 года 11:05
Более 5,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в целом по России за минувшие сутки, общее число случаев по стране достигло планки в 58 тыс.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5236 в 78... читать дальше
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22 апреля 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1765 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8862 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,456 руб., максимальный -... читать дальше
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22 апреля 2020 года 10:56
22 апреля. FINMARKET.RU -За последние сутки в Москве выявлено 2548 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 31 981, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в среду.
Таким образом, наблюдавшийся с начала месяца ежедневный резкий... читать дальше
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22 апреля 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,2584... читать дальше
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22 апреля 2020 года 10:39
Доля россиян, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть дохода, за последний год выросла на 8 п. п. и достигла 35%, свидетельствуют данные опроса, проведенного дочерней компанией Сбербанка "Сбербанк страхование жизни". Самая распространенная цель накоплений -... читать дальше
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