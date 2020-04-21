Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,7927 руб.

21 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7927 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,674 руб., максимальный - 10,91 руб. Было заключено 579 сделок. Объем торгов составил 832,9 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,89 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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