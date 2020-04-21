Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 апреля

21 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 22 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4115,41 (+70,59) руб./грамм; на серебро - 36,7 (+0,33) руб./грамм; на платину - 1870,64 (-4,19) руб./грамм; на палладий - 5234,36 (+37,16) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,95 пункта (1,502%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2488,02 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39785,737 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 760,211 млрд руб., или на...

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Московская биржа" зарегистрировала облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-20R на 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "Ростелеком" серии 002P-04R на 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00124-A-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00124-A-002P. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций концерна "Россиум" серии 002Р объемом до 50 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-36479-R-002P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-36479-R-002P-02E. В рамках 10-летней программы... В рамках 10-летней программы... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7927 руб. Минимальный курс юаня составил 10,674 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,674 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 21743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7964 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 22251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2984 руб. Минимальный курс евро составил 82,055 руб.,... Минимальный курс евро составил 82,055 руб.,... читать дальше

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Авиакомпании РФ могут получить 9,3 млрд руб. на возмещение недополученных доходов за февраль и март 2020 г., говорится в плане преодоления экономических последствий COVID-19, размещенном на сайте правительства. Так, 1,7 млрд руб. предполагается возместить перевозчикам за... читать дальше

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Евро и доллар США активно растут на "Московской бирже" вечером во вторник. При этом курс евро поднялся выше 84 руб. впервые с 3 апреля, курс доллара находится выше 77 руб. впервые с 6 апреля. Курс евро в 18:43 мск составил 84,05 руб., поднявшись на 2,06 руб. к уровню... Курс евро в 18:43 мск составил 84,05 руб., поднявшись на 2,06 руб. к уровню... читать дальше

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ВТБ разместил 11,4% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-61 на 342,037 млн рублей и 8,2% бондов серии Б-1-57 на 82,039 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Сбор заявок на выпуски проходил с 30 марта по 10 апреля. Сбор заявок на выпуски проходил с 30 марта по 10 апреля. Номинальный объем серии Б-1-61 - 3... Номинальный объем серии Б-1-61 - 3... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением вслед за мировыми фондовыми площадками и рухнувшей нефтью. Индекс РТС в падении протестировал психологический рубеж 1000 пунктов. Фондовая Азия закрылась в красной зоне (японский Nikkei 225 упал на 2%, китайский Shanghai Composite... Фондовая Азия закрылась в красной зоне (японский Nikkei 225 упал на 2%, китайский Shanghai Composite... читать дальше

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Страны-участники ОПЕК 21 апреля в ходе телеконференции обсудят ситуацию на нефтяном рынке, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники. По словам источников, решений в рамках обсуждений принимать не планируется. В свою очередь WSJ сообщает, что рассматривается... В свою очередь WSJ сообщает, что рассматривается...

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АО "Открытие холдинг" установило ставку 5-70-го квартальных купонов облигаций серии БО-06 на уровне 0,01% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск номинальным объемом 25 млрд рублей был размещен в октябре 2016 года по ставке 12,94% годовых. Заем неоднократно... Выпуск номинальным объемом 25 млрд рублей был размещен в октябре 2016 года по ставке 12,94% годовых. Заем неоднократно... читать дальше

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Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал падение цен на нефть угрозой для экономики всего мира. "Обрушение цен на нефть - это опасность для всей мировой экономики", - приводят французские СМИ слова Ле Мэра. По его словам, под ударом оказались, в частности, процесс перехода... читать дальше

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами 100 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 65,5% от номинала, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на приобретение прошел с 10 по 17 апреля. Агентом по... Сбор заявок на приобретение прошел с 10 по 17 апреля. Агентом по... читать дальше

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