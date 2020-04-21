.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 132,3 млрд руб.
.
21 апреля 2020 года 09:39
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 132,3 млрд руб.
|0
21 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 132,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 123,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 апреля 2020 года 20:02
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,95 пункта (1,502%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2488,02 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 апреля снизилась на 1,87% и составила 39785,737 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39785,737 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 760,211 млрд руб., или на...
.21 апреля 2020 года 19:48
Московская биржа" зарегистрировала облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-20R на 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:47
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "Ростелеком" серии 002P-04R на 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-00124-A-002P. Сбор заявок... читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:45
"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций концерна "Россиум" серии 002Р объемом до 50 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-36479-R-002P-02E. В рамках 10-летней программы... читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7927 руб. Минимальный курс юаня составил 10,674 руб., максимальный -... читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,7964 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 21743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7964 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 22251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2984 руб. Минимальный курс евро составил 82,055 руб.,... читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:06
Российские авиакомпании могут получить 9,3 млрд руб. для покрытия недополученных в феврале-марте доходов
Авиакомпании РФ могут получить 9,3 млрд руб. на возмещение недополученных доходов за февраль и март 2020 г., говорится в плане преодоления экономических последствий COVID-19, размещенном на сайте правительства. Так, 1,7 млрд руб. предполагается возместить перевозчикам за... читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:02
Евро и доллар США активно растут на "Московской бирже" вечером во вторник. При этом курс евро поднялся выше 84 руб. впервые с 3 апреля, курс доллара находится выше 77 руб. впервые с 6 апреля. Курс евро в 18:43 мск составил 84,05 руб., поднявшись на 2,06 руб. к уровню... читать дальше
.21 апреля 2020 года 19:00
ВТБ разместил 11,4% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-61 на 342,037 млн рублей и 8,2% бондов серии Б-1-57 на 82,039 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Сбор заявок на выпуски проходил с 30 марта по 10 апреля. Номинальный объем серии Б-1-61 - 3... читать дальше
.21 апреля 2020 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги падением вслед за мировыми фондовыми площадками и рухнувшей нефтью. Индекс РТС в падении протестировал психологический рубеж 1000 пунктов. Фондовая Азия закрылась в красной зоне (японский Nikkei 225 упал на 2%, китайский Shanghai Composite... читать дальше
.21 апреля 2020 года 18:47
Страны-участники ОПЕК 21 апреля в ходе телеконференции обсудят ситуацию на нефтяном рынке, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники. По словам источников, решений в рамках обсуждений принимать не планируется. В свою очередь WSJ сообщает, что рассматривается...
.21 апреля 2020 года 18:44
АО "Открытие холдинг" установило ставку 5-70-го квартальных купонов облигаций серии БО-06 на уровне 0,01% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск номинальным объемом 25 млрд рублей был размещен в октябре 2016 года по ставке 12,94% годовых. Заем неоднократно... читать дальше
.21 апреля 2020 года 18:43
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал падение цен на нефть угрозой для экономики всего мира. "Обрушение цен на нефть - это опасность для всей мировой экономики", - приводят французские СМИ слова Ле Мэра. По его словам, под ударом оказались, в частности, процесс перехода... читать дальше
.21 апреля 2020 года 18:42
ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами 100 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 65,5% от номинала, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на приобретение прошел с 10 по 17 апреля. Агентом по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.