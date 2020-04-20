Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,4913 руб.

20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4960 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4913 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,1525 руб., максимальный - 75,065 руб. Было заключено 14885 сделок. Объем торгов составил 58046,57 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,4225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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