Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 123,7 млрд руб.

20 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 123,7 млрд руб.

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 28-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 3,5% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на... "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг "КАМАЗа" на уровне "А+(RU)", изменив прогноз на "негативный", и присвоило рейтинг облигациям БО-П06 на 2 млрд рублей на уровне "А+ (RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечается в... Как отмечается в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9 пункта (0,355%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2525,97 пункта. Индекс РТС корректируется наверх... Индекс РТС корректируется наверх... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 40545,949 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 218,899 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6015 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9742 руб. Минимальный курс евро составил 80,58 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,58 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5214 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5198 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4795 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,4795 руб., максимальный -... читать дальше

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Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение снизить базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,1% с нынешнего уровня 0,15%, говорится в сообщении госкорпорации. Кроме того, совет принял решение снизить дополнительную и... Кроме того, совет принял решение снизить дополнительную и...

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил понедельник в красной зоне. Европейские фондовые индикаторы преимущественно снижались в ходе торгов. Европейские фондовые индикаторы преимущественно снижались в ходе торгов. Азиатские рынки акций закрылись преимущественно в минусе. Азиатские рынки акций закрылись преимущественно в минусе. Котировки фьючерсов на индексы США снижались с... Котировки фьючерсов на индексы США снижались с... читать дальше

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В 1-м квартале расходы бюджета Китая снизились на 5,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составили около 5,528 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны. В то же время на фоне мер по борьбе с распространения коронавирусной инфекции... В то же время на фоне мер по борьбе с распространения коронавирусной инфекции... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистый убыток американской Halliburton Co., второй по величине нефтесервисной компании мира и крупнейшего в США поставщика оборудования для нефтяной отрасли, составил $1,02 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $152 млн,... читать дальше

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Экономические последствия от пандемии коронавируса и введенных в РФ ограничительных мер российские страховые компании ощутят в 2021 году, возможно, еще позже, считают президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс и гендиректор страхового брокера... читать дальше

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"Татнефть" готова с мая снизить добычу нефти на необходимую величину в рамках сделки ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" глава компании Наиль Маганов. "Мы готовы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы готовы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее источники сообщали "Интерфаксу", что российские... Ранее источники сообщали "Интерфаксу", что российские... читать дальше

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С понедельника завод Isuzu Rus в Ульяновске возобновил производство после вынужденного перерыва, связанного с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России, говорится в сообщении компании. В компании "Интерфаксу" уточнили, что производство было... В компании "Интерфаксу" уточнили, что производство было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогноз рейтингов ПАО "ТМК" на "негативный" со "стабильного". Долгосрочный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании подтверждены на уровне "ВВ-", говорится в сообщении... Долгосрочный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании подтверждены на уровне "ВВ-", говорится в сообщении... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) получил запросы о предоставлении экстренной финансовой помощи от 103 стран, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По е словам, исполнительный совет фонда рассмотрит около половины этих запросов к концу текущего месяца.... читать дальше

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