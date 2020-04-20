.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Российская экономика снизится в 2020 году на 5,5% - МВФ
МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,5%, мировая экономика снизится на 3%. По оценке Фонда, многие страны столкнутся с рецессией в результате ситуации с коронавирусом
 
Дефицит бюджета-2020 может составить 5,6 трлн руб.
Весной Минфин должен был подготовить новый вариант федерального бюджета на текущий года - с учетом обновленного прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития. Однако министерства отложили изменения в эти документы на неопределенный...
 
РСПП и Минфин подготовили предложения по новым инвестпроектам
Минфин и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласовали и направили в правительство пакет предложений по новым инвестиционным проектам в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), пишет "Коммерсант" со...
 
Мантуров: повышение цен на импортные продукты питания не исключено
Минпромторг не фиксирует серьезного роста цен на продовольственные товары, но со временем на импортные продукты могут подняться в связи с колебаниями курсов валют и тенденциями на мировых рынках, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 апреля 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
20 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Цены производителей в Германии Март 2020
11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Февраль 2020
12:00 Баланс счета текущих операций Италии Февраль 2020
12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Февраль 2020
15:30 Оптовые продажи в Канаде Февраль 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
20 апреля 2020 года 20:08
Ставка 28-го купона бондов ФСК 26-27-й серий установлена в размере 3,5%
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 28-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 3,5% годовых, говорится в сообщениях компании.

"ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 20:06
АКРА подтвердило рейтинг КАМАЗа "А+(RU)", изменив прогноз на негативный, присвоило бондам БО-П06 такой же рейтинг
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг "КАМАЗа" на уровне "А+(RU)", изменив прогноз на "негативный", и присвоило рейтинг облигациям БО-П06 на 2 млрд рублей на уровне "А+ (RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 19:58
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 20 апреля снижается
Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9 пункта (0,355%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2525,97 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 апреля снизилась на 0,54% и составила 40545,949 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 40545,949 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 218,899 млрд руб., или на...
.
20 апреля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 80,9742 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6015 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9742 руб.

Минимальный курс евро составил 80,58 руб.,...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,5214 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5214 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5198 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5198 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,4795 руб., максимальный -...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 19:03
АСВ снизит ставки взносов в фонд страхования вкладов с 3-го квартала
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение снизить базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,1% с нынешнего уровня 0,15%, говорится в сообщении госкорпорации.

Кроме того, совет принял решение снизить дополнительную и...
.
20 апреля 2020 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС упал на 1%
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил понедельник в красной зоне.

Европейские фондовые индикаторы преимущественно снижались в ходе торгов.

Азиатские рынки акций закрылись преимущественно в минусе.

Котировки фьючерсов на индексы США снижались с...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 18:54
В 1-м квартале расходы бюджета КНР снизились на 5,7%, доходы - на 14,3%
В 1-м квартале расходы бюджета Китая снизились на 5,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составили около 5,528 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

В то же время на фоне мер по борьбе с распространения коронавирусной инфекции...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 18:49
Квартальный убыток Halliburton составил $1,02 млрд против прибыли годом ранее
По итогам 1-го квартала чистый убыток американской Halliburton Co., второй по величине нефтесервисной компании мира и крупнейшего в США поставщика оборудования для нефтяной отрасли, составил $1,02 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $152 млн,...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 18:43
Российские страховщики ощутят экономические последствия от пандемии коронавируса в 2021 году или позже
Экономические последствия от пандемии коронавируса и введенных в РФ ограничительных мер российские страховые компании ощутят в 2021 году, возможно, еще позже, считают президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс и гендиректор страхового брокера...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 18:37
"Татнефть" с мая готова снизить добычу на необходимую величину в рамках сделки ОПЕК+
"Татнефть" готова с мая снизить добычу нефти на необходимую величину в рамках сделки ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" глава компании Наиль Маганов.

"Мы готовы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источники сообщали "Интерфаксу", что российские...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 18:32
Завод Isuzu в Ульяновске возобновил производство
С понедельника завод Isuzu Rus в Ульяновске возобновил производство после вынужденного перерыва, связанного с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России, говорится в сообщении компании.

В компании "Интерфаксу" уточнили, что производство было...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 18:24
S&P ухудшило прогноз рейтинга ТМК
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогноз рейтингов ПАО "ТМК" на "негативный" со "стабильного".

Долгосрочный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании подтверждены на уровне "ВВ-", говорится в сообщении...    читать дальше
.
20 апреля 2020 года 18:17
Запросы об экстренном финансировании в МВФ направили 103 страны - Георгиева
Международный валютный фонд (МВФ) получил запросы о предоставлении экстренной финансовой помощи от 103 стран, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По е словам, исполнительный совет фонда рассмотрит около половины этих запросов к концу текущего месяца....    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.