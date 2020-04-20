20 апреля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Март 2020
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Февраль 2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Февраль 2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Февраль 2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Февраль 2020
Это автоматическое сообщение.
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20 апреля 2020 года 20:08
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 28-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 3,5% годовых, говорится в сообщениях компании.
"ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на... читать дальше
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20 апреля 2020 года 20:06
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг "КАМАЗа" на уровне "А+(RU)", изменив прогноз на "негативный", и присвоило рейтинг облигациям БО-П06 на 2 млрд рублей на уровне "А+ (RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Как отмечается в... читать дальше
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20 апреля 2020 года 19:58
Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9 пункта (0,355%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2525,97 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх... читать дальше
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20 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 40545,949 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 218,899 млрд руб., или на...
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20 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6015 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9742 руб.
Минимальный курс евро составил 80,58 руб.,... читать дальше
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20 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5214 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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20 апреля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 627 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5198 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,4795 руб., максимальный -... читать дальше
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20 апреля 2020 года 19:03
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение снизить базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,1% с нынешнего уровня 0,15%, говорится в сообщении госкорпорации.
Кроме того, совет принял решение снизить дополнительную и...
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20 апреля 2020 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил понедельник в красной зоне.
Европейские фондовые индикаторы преимущественно снижались в ходе торгов.
Азиатские рынки акций закрылись преимущественно в минусе.
Котировки фьючерсов на индексы США снижались с... читать дальше
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20 апреля 2020 года 18:54
В 1-м квартале расходы бюджета Китая снизились на 5,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составили около 5,528 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны.
В то же время на фоне мер по борьбе с распространения коронавирусной инфекции... читать дальше
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20 апреля 2020 года 18:49
По итогам 1-го квартала чистый убыток американской Halliburton Co., второй по величине нефтесервисной компании мира и крупнейшего в США поставщика оборудования для нефтяной отрасли, составил $1,02 млрд, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $152 млн,... читать дальше
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20 апреля 2020 года 18:43
Экономические последствия от пандемии коронавируса и введенных в РФ ограничительных мер российские страховые компании ощутят в 2021 году, возможно, еще позже, считают президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс и гендиректор страхового брокера... читать дальше
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20 апреля 2020 года 18:37
"Татнефть" готова с мая снизить добычу нефти на необходимую величину в рамках сделки ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" глава компании Наиль Маганов.
"Мы готовы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее источники сообщали "Интерфаксу", что российские... читать дальше
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20 апреля 2020 года 18:32
С понедельника завод Isuzu Rus в Ульяновске возобновил производство после вынужденного перерыва, связанного с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России, говорится в сообщении компании.
В компании "Интерфаксу" уточнили, что производство было... читать дальше
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20 апреля 2020 года 18:24
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогноз рейтингов ПАО "ТМК" на "негативный" со "стабильного".
Долгосрочный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании подтверждены на уровне "ВВ-", говорится в сообщении... читать дальше
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20 апреля 2020 года 18:17
Международный валютный фонд (МВФ) получил запросы о предоставлении экстренной финансовой помощи от 103 стран, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По е словам, исполнительный совет фонда рассмотрит около половины этих запросов к концу текущего месяца.... читать дальше
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