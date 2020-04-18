По состоянию на 17 апреля банки одобрили 2,5 тысячи заявок на 4,6 млрд руб. малому бизнесу на поддержку занятости, свидетельствуют данные мониторинга пяти из четырнадцати банков, подписавших соглашение с Минэкономразвития. При этом, профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей... читать дальше

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S7 Airlines начала выполнять грузовые рейсы пассажирскими самолетами. Согласно сообщению компании, первый рейс с грузом медицинского назначения был выполнен в воскресенье из Пекина в Новосибирск. В этот же день S7 доставит груз на другом рейсе из Новосибирска в Москву. На этой... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Согласно документу, раздел "Культура, организация досуга и... Согласно документу, раздел "Культура, организация досуга и... читать дальше

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Минфин России перечислил регионам дополнительно более 32 млрд рублей на оснащение коечного фонда в медицинских учреждениях для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в субботу. "По распоряжению правительства России Минфин перечислил... читать дальше

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В Москве вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения внесены в указы мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает mos.ru. Так, с 22 апреля горожане смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии проездных... Так, с 22 апреля горожане смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии проездных... читать дальше

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После окончания пандемии коронавируса Греции потребуется время на восстановление туризма, 65% отельеров опасаются банкротств, показало исследование Гостиничной палаты Греции (XEE). В опросе приняли участие 1779 отелей, это 18% от общего числа членов гостиничной... читать дальше

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Ослабление связей между экономиками США и Китая стало более реальной перспективой из-за разрывов в цепочках поставок и дальнейшего усложнения отношений между двумя странами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на результаты опроса. В марте всего 44% из 25 крупных... В марте всего 44% из 25 крупных... читать дальше

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Россия с начала года по 14 апреля экспортировала говядины на $5,3 млн против $2,5 млн годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Таким образом, экспорт вырос более чем в 2 раза. Главными покупателями этого мяса стали Саудовская Аравия ($1,86 млн) и Вьетнам ($1,4... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в условиях падения пассажиропотока из-за COVID-19 продолжает отменять движение поездов . "В связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки РЖД временно выводит из обращения 76... читать дальше

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Президент Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истекает до 15 июля, сообщает в субботу пресс-служба Кремля. "Признать действительными на территории РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность... читать дальше

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В марте траты туристов в Италии рухнули на 96% из-за пандемии коронавируса, в целом по Европе - снизились на 68%, сообщает портал Business Insider со ссылкой на исследование банка UBS. "По сравнению с мартом прошлого года расходы туристов в Европе снизились на 68,4%,... "По сравнению с мартом прошлого года расходы туристов в Европе снизились на 68,4%,... читать дальше

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Снижение базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,1% уменьшит нагрузку на банки примерно на 60 млрд рублей в год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка России. В пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что... В пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что... читать дальше

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Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) по итогам первого квартала сократились на 9,8% и составили 53,238 млн по сравнению с 59,013 млн в январе-марте 2019 года, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC). Причиной падения... Причиной падения... читать дальше

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В мире по состоянию на 08:00 по московскому времени субботы зафиксировано 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 154 тыс. 215, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения... читать дальше

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Общее число системообразующих компаний по всем отраслевым перечням может составить 1-1,1 тыс. предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетинков в эфире РБК-ТВ. По его словам, в пятницу на правкомисии уже было одобрено около 500 компаний по 4 отраслевым перечням,... читать дальше

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Стоимость ипотечного кредитования в США слабо меняется и остается около исторического минимума третью неделю подряд. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке опустилась до 3,31% по сравнению с 3,33% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре... читать дальше

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