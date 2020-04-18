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ГЛАВНОЕ
Российская экономика снизится в 2020 году на 5,5% - МВФ
МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,5%, мировая экономика снизится на 3%. По оценке Фонда, многие страны столкнутся с рецессией в результате ситуации с коронавирусом
 
Бюджет России может недополучить триллион рублей
Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон...
 
Россияне стали хуже обслуживать свои долги
В марте по отношению к февралю доля просроченных кредитов существенно выросла почти по всем категориям заимствований. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), со статистикой которого ознакомились "Известия". Больше всего...
 
Уплату утильсбора концернам отсрочат до конца года
В правительстве начали формировать предложения по господдержке автопрома, которые будут обсуждаться на совещании у Владимира Путина 22 апреля. На этой неделе проблема обсуждалась на совещании у вице-премьера Юрия Борисова. По словам источников...
 
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18 апреля 2020 года 17:59
Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов малому бизнесу
По состоянию на 17 апреля банки одобрили 2,5 тысячи заявок на 4,6 млрд руб. малому бизнесу на поддержку занятости, свидетельствуют данные мониторинга пяти из четырнадцати банков, подписавших соглашение с Минэкономразвития. При этом, профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 17:05
S7 Airlines начала выполнять грузовые рейсы пассажирскими самолетами
S7 Airlines начала выполнять грузовые рейсы пассажирскими самолетами. Согласно сообщению компании, первый рейс с грузом медицинского назначения был выполнен в воскресенье из Пекина в Новосибирск. В этот же день S7 доставит груз на другом рейсе из Новосибирска в Москву. На этой...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 16:17
Музеи, торговля автомобилями и продукцией легпрома добавлены в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, раздел "Культура, организация досуга и...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 15:03
Правительство России выделило регионам более 32 млрд руб. на оснащение коечного фонда медучреждений
Минфин России перечислил регионам дополнительно более 32 млрд рублей на оснащение коечного фонда в медицинских учреждениях для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в субботу. "По распоряжению правительства России Минфин перечислил...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 14:15
В Москве вводятся дополнительные изменения в пропускном режиме - указ Собянина
В Москве вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения внесены в указы мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает mos.ru.

Так, с 22 апреля горожане смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии проездных...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 12:53
Потери греческих отельеров в 2020 году составят около 4,5 млрд евро - исследование
После окончания пандемии коронавируса Греции потребуется время на восстановление туризма, 65% отельеров опасаются банкротств, показало исследование Гостиничной палаты Греции (XEE). В опросе приняли участие 1779 отелей, это 18% от общего числа членов гостиничной...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 12:09
Почти половина крупнейших американских компаний предполагают разъединение экономик США и Китая
Ослабление связей между экономиками США и Китая стало более реальной перспективой из-за разрывов в цепочках поставок и дальнейшего усложнения отношений между двумя странами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на результаты опроса.

В марте всего 44% из 25 крупных...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 11:33
Россия с начала года увеличила экспорт говядины в два раза
Россия с начала года по 14 апреля экспортировала говядины на $5,3 млн против $2,5 млн годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Таким образом, экспорт вырос более чем в 2 раза. Главными покупателями этого мяса стали Саудовская Аравия ($1,86 млн) и Вьетнам ($1,4...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 11:18
РЖД отменила 76 дополнительных пассажирских поездов по России на лето и 53 - на майские праздники
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в условиях падения пассажиропотока из-за COVID-19 продолжает отменять движение поездов . "В связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки РЖД временно выводит из обращения 76...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 11:03
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений
Президент Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и водительских удостоверений, срок действия которых истекает до 15 июля, сообщает в субботу пресс-служба Кремля. "Признать действительными на территории РФ паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 10:43
Расходы туристов в Италии в марте рухнули на 96%
В марте траты туристов в Италии рухнули на 96% из-за пандемии коронавируса, в целом по Европе - снизились на 68%, сообщает портал Business Insider со ссылкой на исследование банка UBS.

"По сравнению с мартом прошлого года расходы туристов в Европе снизились на 68,4%,...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 10:27
В Сбербанке оценили уменьшение нагрузки на банки в результате снижения ставки взносов в ФСВ в 60 млрд руб. в год
Снижение базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,1% уменьшит нагрузку на банки примерно на 60 млрд рублей в год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка России.

В пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 10:02
В 1-м квартале поставки персональных компьютеров в мире упали почти на 10%
Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) по итогам первого квартала сократились на 9,8% и составили 53,238 млн по сравнению с 59,013 млн в январе-марте 2019 года, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Причиной падения...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 09:54
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,24 млн человек
В мире по состоянию на 08:00 по московскому времени субботы зафиксировано 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 154 тыс. 215, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 09:41
Решетников: число системообразующих компаний во всех отраслевых списках составит 1,1 тыс.
Общее число системообразующих компаний по всем отраслевым перечням может составить 1-1,1 тыс. предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетинков в эфире РБК-ТВ. По его словам, в пятницу на правкомисии уже было одобрено около 500 компаний по 4 отраслевым перечням,...    читать дальше
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18 апреля 2020 года 09:23
Стоимость ипотечного кредитования в США остается у исторического минимума
Стоимость ипотечного кредитования в США слабо меняется и остается около исторического минимума третью неделю подряд. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке опустилась до 3,31% по сравнению с 3,33% годовых в прошлый четверг, говорится в обзоре...    читать дальше
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