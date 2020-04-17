Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,92 пункта (0,792%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2534,97 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 40764,848 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 228,434 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4574 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3961 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,3961 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,3688 руб. Минимальный курс евро составил 79,8175 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,8175 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0535 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в пятницу одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом, говорится в сообщении... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги уверенным ростом, и завершил пятницу в хорошем плюсе. Европейские фондовые индикаторы повышались с утра, инвесторы сосредоточились на планах властей некоторых европейских стран постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией... Европейские фондовые индикаторы повышались с утра, инвесторы сосредоточились на планах властей некоторых европейских стран постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией... читать дальше

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Снижение базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,1% уменьшит нагрузку на банки примерно на 60 млрд рублей в год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка России. В пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что... В пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что... читать дальше

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По состоянию на 17 апреля сев яровых культур в РФ проведен на 7,6 млн га (14,6% к намеченному) против 4,4 млн га на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, в Южном округе яровые культуры посеяны на 2,5 млн га (44,3%, на 1,8 млн га в прошлом... В частности, в Южном округе яровые культуры посеяны на 2,5 млн га (44,3%, на 1,8 млн га в прошлом... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-20R объемом 15 млрд рублей на уровне 7,35% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел в пятницу, 17 апреля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел в пятницу, 17 апреля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставке... Ставке... читать дальше

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В марте индекс опережающих экономических показателей США рухнул на рекордную в истории величину - на 6,7%, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. В феврале показатель снизился на 0,2% после повышения... В феврале показатель снизился на 0,2% после повышения... читать дальше

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Экономика Великобритании во 2-мквартале может упасть на 35%, как прогнозирует Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли, которого цитирует Financial Times. "Я считаю, что в подобных цифрах за 2-й... "Я считаю, что в подобных цифрах за 2-й... читать дальше

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По итогам 1-го квартала мировые поставки персональных компьютеров (ПК) сократились на 9,8% относительно того же периода прошлого года и составили 53,2 млн, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC). Причиной падения показателя после... Причиной падения показателя после... читать дальше

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Во 2-м квартале результаты ежемесячных торговых сессий "АЛРОСА" упадут ниже $100 млн из-за режима изоляции, пишет в своем обзоре "Атон". "Атон" отмечает, что представленные в четверг операционные показатели компании "пока не отражают сложностей, которые компания... "Атон" отмечает, что представленные в четверг операционные показатели компании "пока не отражают сложностей, которые компания... читать дальше

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По итогам 1-го квартала американский автопроизводитель Ford Motor Co. прогнозирует чистый убыток примерно в $2 млрд. По предварительным данным компании, опубликованным в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, скорректированный убыток составит... По предварительным данным компании, опубликованным в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, скорректированный убыток составит... читать дальше

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На неделе с 8 по 14 апреля производство бензинов в РФ снизилось по сравнению с данными 1-7 апреля на 3,6% - до 603 тыс. тонн, сообщается на сайте ЦДУ ТЭК. Поставки бензинов на внутренний рынок 8-14 апреля упали на 21,6%, до 438 тыс. тонн. Поставки бензинов на внутренний рынок 8-14 апреля упали на 21,6%, до 438 тыс. тонн. Производство... Производство... читать дальше

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