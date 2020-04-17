.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 80,3688 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Российская экономика снизится в 2020 году на 5,5% - МВФ
МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,5%, мировая экономика снизится на 3%. По оценке Фонда, многие страны столкнутся с рецессией в результате ситуации с коронавирусом
 
Бюджет России может недополучить триллион рублей
Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон...
 
Россияне стали хуже обслуживать свои долги
В марте по отношению к февралю доля просроченных кредитов существенно выросла почти по всем категориям заимствований. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), со статистикой которого ознакомились "Известия". Больше всего...
 
Уплату утильсбора концернам отсрочат до конца года
В правительстве начали формировать предложения по господдержке автопрома, которые будут обсуждаться на совещании у Владимира Путина 22 апреля. На этой неделе проблема обсуждалась на совещании у вице-премьера Юрия Борисова. По словам источников...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

17 апреля 2020 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 80,3688 руб.

 0  
17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,3688 руб.

Минимальный курс евро составил 79,8175 руб., максимальный - 80,88 руб. К этому времени было заключено 7730 сделок. Объем торгов составил 24233,92 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,62 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 апреля 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 17 апреля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,92 пункта (0,792%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2534,97 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 апреля выросла на 0,56% и составила 40764,848 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 40764,848 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 228,434 млрд руб., или на...
.
17 апреля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4574 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4574 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3961 руб., максимальный -...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 80,3688 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3898 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,3688 руб.

Минимальный курс евро составил 79,8175 руб.,...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,0535 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0535 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 19:03
Правкомиссия одобрила 489 заявок по 4-м отраслевым перечням системообразующих компаний Минпромторга, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхоза
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в пятницу одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом, говорится в сообщении...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 1,1%
Рынок акций РФ, начавший торги уверенным ростом, и завершил пятницу в хорошем плюсе.

Европейские фондовые индикаторы повышались с утра, инвесторы сосредоточились на планах властей некоторых европейских стран постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:52
Снижение базовой ставки взносов в ФСВ уменьшит нагрузку на банки примерно на 60 млрд руб. в год - Сбербанк
Снижение базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,1% уменьшит нагрузку на банки примерно на 60 млрд рублей в год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка России.

В пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:45
Весенний сев в АПК РФ проведен на 7,6 млн га - Минсельхоз
По состоянию на 17 апреля сев яровых культур в РФ проведен на 7,6 млн га (14,6% к намеченному) против 4,4 млн га на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, в Южном округе яровые культуры посеяны на 2,5 млн га (44,3%, на 1,8 млн га в прошлом...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:44
РЖД установили ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 7,35%
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-20R объемом 15 млрд рублей на уровне 7,35% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел в пятницу, 17 апреля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставке...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:38
Мартовское падение индекса опережающих показателей США на 6,7% оказалось рекордным
В марте индекс опережающих экономических показателей США рухнул на рекордную в истории величину - на 6,7%, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот показатель.

В феврале показатель снизился на 0,2% после повышения...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:31
Глава Банка Англии согласен с прогнозом падения ВВП во 2-м квартале на 35%
Экономика Великобритании во 2-мквартале может упасть на 35%, как прогнозирует Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR), заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли, которого цитирует Financial Times.

"Я считаю, что в подобных цифрах за 2-й...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:23
В 1-м квартале поставки ПК в мире упали на 9,8%
По итогам 1-го квартала мировые поставки персональных компьютеров (ПК) сократились на 9,8% относительно того же периода прошлого года и составили 53,2 млн, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Причиной падения показателя после...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:15
Продажи "АЛРОСА" во 2-м квартале упадут ниже $100 млн в месяц из-за режима изоляции, считает "Атон"
Во 2-м квартале результаты ежемесячных торговых сессий "АЛРОСА" упадут ниже $100 млн из-за режима изоляции, пишет в своем обзоре "Атон".

"Атон" отмечает, что представленные в четверг операционные показатели компании "пока не отражают сложностей, которые компания...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 18:07
Квартальный чистый убыток Ford ожидается в размере $2 млрд
По итогам 1-го квартала американский автопроизводитель Ford Motor Co. прогнозирует чистый убыток примерно в $2 млрд.

По предварительным данным компании, опубликованным в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, скорректированный убыток составит...    читать дальше
.
17 апреля 2020 года 17:59
За неделю с 8 по 14 апреля поставки бензинов на внутренний рынок упали на 21,6%, производство - на 3,6%
На неделе с 8 по 14 апреля производство бензинов в РФ снизилось по сравнению с данными 1-7 апреля на 3,6% - до 603 тыс. тонн, сообщается на сайте ЦДУ ТЭК.

Поставки бензинов на внутренний рынок 8-14 апреля упали на 21,6%, до 438 тыс. тонн.

Производство...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.