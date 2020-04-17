Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,9936 руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9936 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,485 руб., максимальный - 74,3825 руб. Была заключена 15381 сделка. Объем торгов составил 54383,33 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,03 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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