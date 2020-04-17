17 апреля 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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17 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 20.04 по 26.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|20.04.2020
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Март 2020
|20.04.2020
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Февраль 2020
|20.04.2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Февраль 2020
|20.04.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Февраль 2020
|20.04.2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Февраль 2020
|21.04.2020
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Март 2020
|21.04.2020
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Февраль 2020
|21.04.2020
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Апрель 2020
|21.04.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Апрель 2020
|21.04.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Февраль 2020
|21.04.2020
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Март 2020
|22.04.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Март 2020
|22.04.2020
|09:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Март 2020
|22.04.2020
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Апрель 2020
|22.04.2020
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Февраль 2020
|22.04.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Март 2020
|22.04.2020
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2020
|22.04.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 апреля
|23.04.2020
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Март 2020
|23.04.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 апреля
|23.04.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 апреля
|23.04.2020
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Март 2020
|24.04.2020
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Апрель 2020
|24.04.2020
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2020
|24.04.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2020
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Ставке соответствует доходность к... читать дальше
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